¿Cuándo se enfrentarán Álvaro Fidalgo y Obed Vargas?: Esta sería la fecha

Ambos jugadores se enfrentarán dos veces en menos de una semana. Créditos: Infobae México.

La llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis y de Obed Vargas al Atlético de Madrid marca un momento especial para el fútbol mexicano.

Ambos jugadores fueron registrados en sus respectivos equipos justo antes del cierre del mercado de fichajes europeo.

La noticia sorprendió al darse a conocer que los dos podrían debutar en cuestión de días en la máxima categoría del fútbol español.

Obed Vargas ya se encuentra instalado en Madrid y tuvo su primera sesión con el conjunto colchonero, Fidalgo también pudo entrenar por primera vez con el Betis.

La expectativa crece, ya que ambos futbolistas tendrán la posibilidad de estrenarse con sus nuevos clubes en duelos consecutivos tanto en la Copa del Rey como en LaLiga.

Tanto Fidalgo como Vargas ya entrenaron sus respectivos equipos. (Infobae México)

Álvaro Fidalgo vs Obed Vargas en Copa del Rey y LaLiga

El primer cruce entre Real Betis y Atlético de Madrid está programado para este jueves 5 de febrero, en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El partido se disputará a las 14:00 horas del centro de México y será transmitido por Sky Sports.

Sin embargo, debido a los tiempos ajustados de ambos jugadores, no está asegurado que Fidalgo ni Obed Vargas sumen minutos en este encuentro.

A pesar de esto, su presencia en las plantillas es una señal de que sus debuts están muy cerca. Fidalgo es quien vería minutos ya que su nombre si aparece en la convocatoria del Betis.

La institución verdiblanca publicó videos de la llegada del exjugador azulcrema. (X / Real Betis)

La oportunidad real para ver a los dos mexicanos sobre el césped llegará el domingo 8 de febrero, cuando Atlético de Madrid reciba al Real Betis en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, durante la jornada 23 de LaLiga.

El partido arrancará a las 11:30 horas del centro de México y también será exclusivo de Sky Sports.

Este duelo podría marcar el primer enfrentamiento directo entre Fidalgo y Obed Vargas en la liga española.

El contexto deportivo añade tensión al partido de liga: Real Betis se encuentra en la quinta posición con 35 puntos y lucha por mantenerse en zona de Europa League.

Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa el tercer lugar con 45 unidades, en plena pelea por asegurar su puesto en la Champions League.

Puntos clave de los duelos entre Fidalgo y Obed Vargas

El posible debut simultáneo de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas representa una oportunidad inédita para el fútbol mexicano en España.

Si bien el primer choque en Copa del Rey los tendría en la banca, la expectativa se centra en el partido de liga, donde ambos podrían sumar sus primeros minutos oficiales.

El interés por este enfrentamiento no solo reside en la presencia de dos mexicanos en equipos protagonistas, sino en el impacto que pueden tener en clubes que aspiran a puestos europeos.

Los dos buscan consolidarse en el fútbol español y contribuir a los objetivos de sus equipos, en un contexto de alta exigencia competitiva.

El calendario para esta semana ofrece una doble cita de máxima exigencia para Fidalgo y Obed Vargas, donde sus actuaciones serán seguidas de cerca tanto en España como en México.