México

Enrique Guzmán explota con la prensa ante cuestionamientos sobre Frida Sofía, nieta que lo acusó de abuso

El cantante se molestó ante preguntas de los medios dirigidas a Alejandra Guzmán

Guardar
Hace algunos años, Frida Sofía
Hace algunos años, Frida Sofía acusó a su abuelo de abuso sexual. Hoy, la joven sostiene su acusación, mientras que el cantante lo niega rotundamente (Archivo)

Enrique Guzmán enfrentó la atención de la prensa durante la celebración de su cumpleaños número 83, al exigir que se respetara la privacidad de su hija Alejandra Guzmán frente a preguntas relacionadas con la disputa legal que mantiene con Frida Sofía, su nieta.

Esta reacción evidenció el clima de tensión persistente que envuelve a la familia, luego de años de controversias públicas e intrincados enfrentamientos legales.

¿Qué pasó entre la prensa y los Guzmán?

Alejandra Guzmán, distanciada de Frida
Alejandra Guzmán, distanciada de Frida tras defender a su padre (Archivo)

A lo largo del encuentro, el artista, conocido por su carrera en la música popular latinoamericana, hizo patente su incomodidad ante la insistencia de los reporteros.

Cuando una periodista planteó a Alejandra Guzmán la denuncia de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por abuso sexual, el cantante recurrió a un tono tajante para detener la conversación:

“Otro día le haces una entrevista. No le hagas entrevistas de nada. No le hagas entrevistas, es mi cumpleaños y no estés chin...”. Con esta postura, el intérprete subrayó su intención de proteger a su hija y resguardar el carácter íntimo de la celebración.

Por su parte, Alejandra Guzmán optó por no profundizar en la polémica que involucra a su madre y su hija. Ante las cámaras, sostuvo que no contaba con información sobre la situación legal y consideró inapropiado abordar el asunto en ese momento festivo.

Al referirse a su regreso a los escenarios, Alejandra Guzmán aclaró que deberá postergar su actividad profesional antes de reiniciar su gira. La artista eligió alejarse de la disputa familiar, dedicando unas palabras cálidas a su padre: “¡Feliz cumpleaños, papacito!”. La celebración concluyó con la respuesta sonriente de Enrique Guzmán, quien procuró mantener el ánimo festivo pese a la tensión generada por las preguntas de la prensa.

Lo más reciente sobre el pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán
La hija de Alejandra Guzmán está distanciada de la familia de su mamá. Credito: cuartoscuro

El fallecimiento de Silvia Pinal marcó un punto de inflexión en la tensa relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Las declaraciones de Pablo Moctezuma, padre de Frida, sugieren que el clima de enfrentamiento comenzó a suavizarse tras este acontecimiento.

En los últimos meses, según Moctezuma, madre e hija lograron acercarse. Aseguró que “se abrazaron, sé que hablaron muy bien y un día a la vez”, lo que dio señales de un posible inicio de reconciliación.

El distanciamiento entre ambas se había profundizado tras la denuncia pública de Frida Sofía contra Enrique Guzmán, a quien acusó de abuso. Frente a esto, Enrique Guzmán negó los hechos y calificó la versión de su nieta como una “mentira”.

Durante la controversia, Alejandra Guzmán respaldó en todo momento a su padre, lo que provocó una ruptura evidente con Frida Sofía. La postura de la cantante fue interpretada como un apoyo incondicional que generó aún más distancia con su hija.

Aunque no existe confirmación oficial de que la reconciliación sea total, la familia parece haber encontrado cierta calma. Moctezuma expresó optimismo en torno al estado emocional de su hija: “Creo que ya pues se liberó de eso, ya perdonó o se perdonaron. Están en buenos términos, me da gusto por ‘Fridita’, que ya merece estar feliz”.

Temas Relacionados

Enrique GuzmánFrida SofíaAlejandra Guzmánmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Malik ofrecerá tres conciertos en el país como parte de su nueva gira, The Konnakol Tour

Zayn Malik regresará a México:

Cae tercer implicado en el asesinato de las policías viales Libna y Gisela

El sujeto, identificado como Alfonso Baltazar “N”, fue detenido por la Fiscalía de Jalisco, mientras que sus otros dos cómplices fueron abatidos el pasado 3 de febrero

Cae tercer implicado en el

Frío CDMX: activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 6 de febrero

Este pronóstico coincide con la alerta por descenso de temperaturas previstas para los próximo días en la Ciudad de México

Frío CDMX: activan doble alerta

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 5 de febrero

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cuál es la calidad del

Usuarios aseguran que a Kenia Os se le subió la fama luego de que confesara que es “muy ambiciosa”

La cantante de éxitos como “Malas decisiones” sorprendió al declarar que sueña con giras internacionales, provocando reacciones encontradas

Usuarios aseguran que a Kenia
MÁS NOTICIAS

NARCO

PRI y PAN reaccionan a

PRI y PAN reaccionan a la captura del alcalde de Jalisco

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

¿Quién es Diego “N”, el alcalde de Tequila acusado de extorsión y nexos con el CJNG?

Diputado de MC, Sergio Torres, baleado en Sinaloa, evoluciona favorablemente pero sigue delicado: Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Zayn Malik regresará a México:

Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Usuarios aseguran que a Kenia Os se le subió la fama luego de que confesara que es “muy ambiciosa”

“¡Viva México!”: Bad Bunny lanza mensaje a mexicanos a días de su Halftime Show en el Super Bowl

Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Picante cruce entre Christian Martinoli y Adrián Marcelo podría ponerlos cara a cara en un pódcast

DEPORTES

Christian Ebere será el nuevo

Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul: embajada de México adelanta el anuncio de la Máquina

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja