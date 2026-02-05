Enrique Guzmán explota con la prensa ante cuestionamientos sobre Frida Sofía, nieta que lo acusó de abuso

Hace algunos años, Frida Sofía acusó a su abuelo de abuso sexual. Hoy, la joven sostiene su acusación, mientras que el cantante lo niega rotundamente (Archivo)

Enrique Guzmán enfrentó la atención de la prensa durante la celebración de su cumpleaños número 83, al exigir que se respetara la privacidad de su hija Alejandra Guzmán frente a preguntas relacionadas con la disputa legal que mantiene con Frida Sofía, su nieta.

Esta reacción evidenció el clima de tensión persistente que envuelve a la familia, luego de años de controversias públicas e intrincados enfrentamientos legales.

¿Qué pasó entre la prensa y los Guzmán?

A lo largo del encuentro, el artista, conocido por su carrera en la música popular latinoamericana, hizo patente su incomodidad ante la insistencia de los reporteros.

Cuando una periodista planteó a Alejandra Guzmán la denuncia de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por abuso sexual, el cantante recurrió a un tono tajante para detener la conversación:

“Otro día le haces una entrevista. No le hagas entrevistas de nada. No le hagas entrevistas, es mi cumpleaños y no estés chin...”. Con esta postura, el intérprete subrayó su intención de proteger a su hija y resguardar el carácter íntimo de la celebración.

Por su parte, Alejandra Guzmán optó por no profundizar en la polémica que involucra a su madre y su hija. Ante las cámaras, sostuvo que no contaba con información sobre la situación legal y consideró inapropiado abordar el asunto en ese momento festivo.

Al referirse a su regreso a los escenarios, Alejandra Guzmán aclaró que deberá postergar su actividad profesional antes de reiniciar su gira. La artista eligió alejarse de la disputa familiar, dedicando unas palabras cálidas a su padre: “¡Feliz cumpleaños, papacito!”. La celebración concluyó con la respuesta sonriente de Enrique Guzmán, quien procuró mantener el ánimo festivo pese a la tensión generada por las preguntas de la prensa.

Lo más reciente sobre el pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

El fallecimiento de Silvia Pinal marcó un punto de inflexión en la tensa relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Las declaraciones de Pablo Moctezuma, padre de Frida, sugieren que el clima de enfrentamiento comenzó a suavizarse tras este acontecimiento.

En los últimos meses, según Moctezuma, madre e hija lograron acercarse. Aseguró que “se abrazaron, sé que hablaron muy bien y un día a la vez”, lo que dio señales de un posible inicio de reconciliación.

El distanciamiento entre ambas se había profundizado tras la denuncia pública de Frida Sofía contra Enrique Guzmán, a quien acusó de abuso. Frente a esto, Enrique Guzmán negó los hechos y calificó la versión de su nieta como una “mentira”.

Durante la controversia, Alejandra Guzmán respaldó en todo momento a su padre, lo que provocó una ruptura evidente con Frida Sofía. La postura de la cantante fue interpretada como un apoyo incondicional que generó aún más distancia con su hija.

Aunque no existe confirmación oficial de que la reconciliación sea total, la familia parece haber encontrado cierta calma. Moctezuma expresó optimismo en torno al estado emocional de su hija: “Creo que ya pues se liberó de eso, ya perdonó o se perdonaron. Están en buenos términos, me da gusto por ‘Fridita’, que ya merece estar feliz”.