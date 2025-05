Frida Sofía impacta por su abdomen de acero en bikini mientras realiza terapia de hielo con su tío Pedro Moctezuma

La hija de Alejandra Guzmán presenta ejercicios para mejorar el bienestar Credito: cuartoscuro

Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán ha generado revuelo con una nueva publicación en donde comparte junto a su tío Pedro Moctezuma una técnica que se puede hacer con ingredientes sencillos en casa, para generar relajación y ayudar a calmar la mente.

En un clip breve pero poderoso que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la influencer mostró un ritual tan inusual como hipnótico: un “ice face plunge”, es decir, una inmersión facial en agua helada con pepino, guiada paso a paso por su tío, a quien llama “el alquimista”.

Esto sucedió en el video compartido en redes sociales

Ambos aparecieron en traje de baño. Frida, con un bikini que dejó ver varios de sus tatuajes, no dudó en compartir la experiencia con sus más de un millón de seguidores.

“Me quedé helada con el #icefaceplunge”, escribió al pie del video, donde detalló los beneficios de esta práctica como una herramienta de bienestar emocional. “Recomendamos un sencillo ejercicio con hielo, agua y pepino que puede tener beneficios para el bienestar mental”, añadió la instagramer.

En el audiovisual, Frida no solo mostró su cuerpo y su valentía, también dejó ver un lado más vulnerable, más humano.

“Mi terapeuta me había dicho que debería hacer esto, pero no le creí”, confesó entre risas antes de sumergir su rostro en el bowl gélido. La cámara no se aparta: se le ve concentrada, respirando profundamente, siguiendo las indicaciones del “master”, como llama cariñosamente a su tío.

Estos son los beneficios

La escena, que mezcla confianza familiar, exposición íntima y un mensaje de salud mental, ha generado una oleada de reacciones. Algunos celebran el contenido como un ejemplo de autocuidado y conexión familiar. Otros, no tan entusiastas, cuestionan la cercanía y el tono del video.

El tío, con voz pausada y actitud serena, la guía en el proceso: “Vamos por 20 segundos”, indica. Pero Frida supera las expectativas. “Aguantó 45 segundos”, celebra él, mientras ella emerge del agua helada con una sonrisa de satisfacción.

“Te saca de cualquier onda que estés”, dice ella, enfatizando que la técnica puede ayudar en momentos de ansiedad o agobio.

La combinación de estética, emociones y una práctica terapéutica poco común convirtió esta publicación en una pieza viral con miles de reproducciones y comentarios divididos. No se trata simplemente de una celebridad mostrando piel. Frida apostó por abrir una ventana a su proceso de sanación emocional y lo hizo de la mano de un familiar cercano, en un acto que mezcla lo íntimo con lo terapéutico.

Aunque el video roza lo provocador, la intención parece clara: promover una rutina que, según ella misma y su tío, estimula la liberación de serotonina y endorfinas. Palabras como “reset”, “relajación” y “respiración” dominan la publicación, que se convierte en una especie de manifiesto emocional frente a una audiencia acostumbrada a verla en contextos más controversiales.

Frida Sofía, una figura que ha enfrentado conflictos mediáticos y personales en público, ahora intenta mostrarse desde otro ángulo. Más que una influencer en bikini, se presenta como una mujer en búsqueda constante de balance. Y en ese contraste entre el hielo y la calidez familiar, tal vez ha hallado una nueva forma de conectar con quienes la siguen.

¿Quién es Frida Sofía?

Frida Sofía es una cantante, modelo e influencer mexicana, conocida por ser hija de la cantante Alejandra Guzmán y nieta de la actriz Silvia Pinal. Nació el 13 de marzo de 1992 en Ciudad de México.

A lo largo de su carrera, ha lanzado música en géneros como el pop y reguetón, además de destacar por su presencia en redes sociales y su participación en campañas publicitarias.

Frida Sofía también ha estado involucrada en situaciones mediáticas debido a disputas públicas con miembros de su familia, así como por temas personales que han generado interés público. Estos conflictos a menudo han captado la atención de los medios de comunicación, lo que la ha mantenido en el ojo público.

