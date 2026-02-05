México

Cuál es la carne más saludable para facilitar la regeneración del hígado

Una selección cuidadosa junto con métodos de cocción bajos en grasa permiten minimizar la carga metabólica para este órgano

Algunos alimentos de origen animal
Algunos alimentos de origen animal pueden ser más beneficiosos que otros para la salud hepática. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que cumple funciones vitales como la desintoxicación de la sangre, el metabolismo de grasas y azúcares, la producción de proteínas y el almacenamiento de vitaminas y minerales.

Debido a su papel central en el equilibrio del organismo, mantener su salud es fundamental, y la alimentación juega un papel clave. Entre los alimentos de origen animal, no todas las carnes impactan de la misma forma en la salud hepática.

De acuerdo con especialistas en nutrición, las carnes blancas, particularmente el pollo y el pavo, son consideradas las opciones más saludables para el hígado. Estas carnes se caracterizan por tener un bajo contenido de grasa saturada, especialmente si se consumen sin piel, lo que reduce la carga metabólica que el hígado debe procesar. Además, son ricas en proteínas de alta calidad, necesarias para la regeneración celular y el mantenimiento de los tejidos.

Además de la alimentación, es
Además de la alimentación, es necesario llevar a cabo otras medidas como la actividad física y las revisiones periódicas para garantizar la salud del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción favorable es el pescado, que si bien no siempre se clasifica como carne en sentido estricto, es una de las mejores fuentes de proteína animal para el hígado. Pescados como el salmón, la sardina, el atún y la trucha contienen ácidos grasos omega-3, los cuales ayudan a disminuir la inflamación, mejorar los niveles de grasa en la sangre y prevenir la acumulación de grasa en el hígado, una condición asociada al hígado graso no alcohólico.

En contraste, las carnes rojas —como la de res, cerdo o cordero— deben consumirse con moderación, ya que suelen contener mayores cantidades de grasas saturadas y colesterol, lo que puede favorecer procesos inflamatorios y sobrecargar la función hepática si se consumen en exceso.

Asimismo, los embutidos y carnes procesadas no son recomendables para la salud del hígado debido a su alto contenido de sodio, conservadores y aditivos químicos.

La forma de cocción también
La forma de cocción también es parte importante del cuidado de la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tan importante como el tipo de carne es la forma de preparación. Para cuidar el hígado, se recomienda cocinar las carnes mediante métodos bajos en grasa, como hervido, asado, al vapor, al horno o a la plancha. Debe evitarse el consumo frecuente de carnes fritas, empanizadas o cocinadas con exceso de aceite, manteca o mantequilla, ya que estas grasas dificultan el trabajo del hígado.

Las porciones también son clave. Una cantidad adecuada suele ser entre 100 y 150 gramos por comida, acompañada de verduras, legumbres o cereales integrales, lo que facilita la digestión y mejora el metabolismo de los nutrientes. Comer carne en exceso, incluso si es magra, puede generar una sobrecarga innecesaria para el sistema digestivo y hepático.

Finalmente, es recomendable combinar el consumo de carnes saludables con hábitos de vida adecuados, como una hidratación suficiente, actividad física regular, reducción del consumo de alcohol y chequeos médicos periódicos. Cuidar el hígado no implica eliminar la carne de la dieta, sino elegir adecuadamente, moderar las cantidades y priorizar preparaciones sencillas que favorezcan el bienestar general del organismo.

