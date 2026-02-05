Grecia Quiroz aplaude detención del alcalde de Tequila, Diego “N”: pide investigación a señalados por Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió investigar a integrantes de Morena a quien Carlos Manzo señaló. (Cuartoscuro)

La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, ha generado distintos posicionamientos celebrando la operación anunciada la mañana de este 5 de febrero de 2026 por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tal es el caso de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien destacó lo anunciado.

Cero impunidad en caso de Carlos Manzo, exige Grecia Quiroz

Grecia Quiroz difundió una publicación a través de Facebook en la que expresó su respaldo a la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, señalando que dicha acción responde a su presunta vinculación con delitos de extorsión y relaciones con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Quiroz enfatizó la necesidad de que se investigue a todas las personas relacionadas y destacó la importancia de que se esclarezcan los hechos en torno al caso.

En su mensaje, Grecia Quiroz hizo un llamado específico por Uruapan y Michoacán para que se investigue a quienes fueron señalados en vida por Carlos Manzo, exigiendo que no exista impunidad para quienes resulten responsables de haber atentado contra la vida de Manzo, en el mensaje, la alcaldesa compartió las fotos de los morenistas Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equihua.

Insistió en que la justicia debe alcanzar no solo a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales del caso.

“Felicito a la presidenta de México la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo por este tipo de acciones, y sigo confiando en que se le hará justicia a Carlos Manzo”, escribió Grecia Quiroz, instando a la comunidad a compartir la información para ampliar su alcance y visibilizar la demanda de justicia.

Extorsión, corrupción y vínculos con el CJNG, entre los cargos contra Diego “N”

Según la investigación, una presunta red de extorsión y corrupción habría funcionado desde el propio ayuntamiento de Tequila, en aparente colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este jueves, fuerzas federales anunciaron la captura de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, como resultado de una operación conjunta orientada a combatir la infiltración del crimen organizado en administraciones locales y a desarticular la estructura delictiva vinculada al gobierno municipal.

Las autoridades mantienen bajo investigación a Juan Manuel Pérez Sosa, responsable de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, encargado de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas, por su posible implicación en la red criminal identificada en el ayuntamiento de Tequila.

Junto a Diego “N”, estos tres funcionarios, considerados piezas clave de la administración municipal, fueron capturados según información oficial.

La operación incluyó cinco cateos en diferentes propiedades ubicadas en Tequila y Tlajomulco de Zúñiga, donde las autoridades federales lograron capturar a Diego “N” tras ejecutar la orden de aprehensión correspondiente. Los funcionarios arrestados habrían sostenido nexos con el CJNG, grupo criminal que busca controlar tanto negocios ilícitos como legales en distintas zonas de Jalisco.