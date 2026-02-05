México

CDMX autoriza uso temporal de líneas de captura pagadas en 2025: estos son los trámites que se pueden realizar

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México detalló que atenderá a los ciudadanos que quieran aprovechar este beneficio fiscal

Guardar
Podrás usar las Líneas de
Podrás usar las Líneas de Captura de manera temporal en la CDMX, que fueron pagadas este 2025. Foto: Facebook/Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que, conforme a lo dispuesto en la Gaceta Oficial capitalina, se publicó una resolución general que autoriza el uso de líneas de captura pagadas durante el ejercicio fiscal 2025 durante los primeros 55 días de 2026.

Esta medida permitirá que las personas que hayan efectuado pagos de derechos correspondientes en 2025 puedan concluir los trámites requeridos en las áreas de Atención Ciudadana de la dependencia.

Según el comunicado, a partir de la fecha de publicación de la resolución, la cual es este miércoles 5 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2026, la SEMOVI atenderá a las y los ciudadanos que deseen aprovechar este beneficio fiscal para los trámites especificados.

El objetivo de la medida es facilitar la conclusión de trámites pendientes y brindar certeza a quienes, por diversas razones, no lograron finalizar sus gestiones en el ejercicio fiscal previo.

Las autoridades esperan realizar la obra en la Línea 3 sin afectaciones a los usuarios, pero ya consideraron opciones de transporte Crédito: YouTube /Clara Brugada Molina

El documento enfatiza que quienes no soliciten la aplicación de este beneficio durante el periodo establecido perderán el derecho a la utilización de los pagos realizados previamente.

La autoridad remite a la ciudadanía interesada a consultar la publicación íntegra de la resolución en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para conocer más a detalles sobre este beneficio.

Este anuncio busca dar claridad sobre los plazos y condiciones para la regularización de trámites vehiculares y de licencias, reforzando la comunicación institucional por parte de la Semovi.

Quienes no soliciten la aplicación
Quienes no soliciten la aplicación de este beneficio durante el periodo establecido perderán el derecho a la utilización de los pagos realizados previamente. Foto: CUARTOSCURO.COM

¿Qué trámites se pueden realizar en la CDMX con el uso de temporal de líneas de capturas pagadas en 2025?

De acuerdo con la Semovi de la Ciudad de México, se autoriza el uso de líneas de captura pagadas durante el ejercicio fiscal 2025 durante los primeros 55 días de 2026 para:

  • La realización de trámites de control vehicular
  • Licencias para conducir
Control vehicular y licencias para
Control vehicular y licencias para conducir son algunos de los trámites validos para las líneas de captura pagadas en 2025. Foto: Cuartoscuro.com.

¿Qué es una línea de captura?

La línea de captura es un elemento esencial en los procesos administrativos y de pago de la Ciudad de México.

Se utiliza para realizar trámites ante diversas dependencias, facilitando la identificación y validación de los pagos realizados por la ciudadanía.

  • Definición: La línea de captura es un número único y exclusivo que se genera cada vez que una persona solicita un servicio o trámite, como el pago de derechos, impuestos o procedimientos ante la Secretaría de Movilidad y otras dependencias.
  • Función principal: Este identificador permite asociar de manera directa el pago realizado con el trámite solicitado, asegurando que los recursos ingresen correctamente al sistema gubernamental.
  • Procedimiento de uso: Al iniciar el trámite, el sistema emite la línea de captura, que debe ser utilizada para efectuar el pago en bancos, tiendas de autoservicio o plataformas digitales autorizadas.
  • Validación y seguimiento: Tras el pago, la línea de captura sirve para que las autoridades comprueben que el monto se cubrió en tiempo y forma, habilitando la continuación o conclusión del trámite correspondiente.
  • Beneficios: Este mecanismo garantiza transparencia, seguridad y trazabilidad en los procesos administrativos, facilitando la gestión y control de los servicios públicos de la Ciudad de México.
La línea de captura es
La línea de captura es una clave alfanumérica de 20 dígitos. Foto: Facebook/Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Secretaría de MovilidadLíneas de CapturaCDMXSecretaría de Movilidad de la CDMXControl VehicularLicencia de Conducir CDMXControl Vehicular CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Van contra ocho agentes de investigación del Edomex y detienen a 21 falsos policías

Fueron iniciadas averiguaciones por actos de extorsión, al parecer realizadas por agentes de la Fiscalía del Edomex

Infobae

Entregan en Nezahualcóyotl maquinaria especializada para prevenir inundaciones antes de la temporada de lluvias en el Edomex

Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente de este municipio del Estado de México, encabezó la entrega del equipo tecnológico de alta gama al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Entregan en Nezahualcóyotl maquinaria especializada

Beneficios del exfoliante de coco y aceite de jojoba para pieles grasas y mixtas

Un ritual sencillo en casa puede transformar la apariencia del rostro cuando se sabe cómo adaptar mezclas naturales a cada necesidad concreta

Beneficios del exfoliante de coco

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

La ilusión por la llegada de Allan Saint-Maximin al RC Lens se mezcló con tensiones extracanchas, luego de que los aficionados salieran en su defensa

Saint-Maximin ya debutó con su

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

La toxicidad de algunos componentes de esta sustancia podrían afectar

Por esta razón no deberías
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruyó más de 10

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

Caen tres presuntos miembros de una célula criminal en Baja California con armas de grueso calibre

Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Jueza ordena valoración médica y suministrar medicamentos a “El Chaparrito” operador del Mencho

Capturan al “Sapo”, integrante de Los Rojos del Cártel del Golfo y generador de violencia en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Por esta razón no deberías

Por esta razón no deberías echarte perfume directo en el cuello

Intocable anuncia nuevos conciertos en CDMX y Guadalajara: sedes, preventas y ventas de boletos

Pedro Torres planeaba grabar documental de sus últimas horas de vida para generar rating: “Yo soy un ególatra”

BTS sacó nueva lightstick ¿Aún servirá la anterior ARMY Bomb en sus conciertos de México?

¿Actriz o cantante? Alessandra Rosaldo se sincera sobre el futuro artístico de su hija Aitana

DEPORTES

Qué dijo Pável Pardo sobre

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Saint-Maximin ya debutó con su nuevo equipo: aficionados lanzan insultos a la afición del América

Henry Martín tendrá su estatua en el Museo de Cera

Aaliyah Farmer, jugadora de Tigres, abandona la Liga MX Femenil y sale de México por sufrir acoso

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se reunió con Clara Brugada: ¿Construirán su estadio en CDMX?