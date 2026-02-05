CDMX autoriza uso temporal de líneas de captura pagadas en 2025: estos son los trámites que se pueden realizar

Podrás usar las Líneas de Captura de manera temporal en la CDMX, que fueron pagadas este 2025. Foto: Facebook/Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que, conforme a lo dispuesto en la Gaceta Oficial capitalina, se publicó una resolución general que autoriza el uso de líneas de captura pagadas durante el ejercicio fiscal 2025 durante los primeros 55 días de 2026.

Esta medida permitirá que las personas que hayan efectuado pagos de derechos correspondientes en 2025 puedan concluir los trámites requeridos en las áreas de Atención Ciudadana de la dependencia.

Según el comunicado, a partir de la fecha de publicación de la resolución, la cual es este miércoles 5 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2026, la SEMOVI atenderá a las y los ciudadanos que deseen aprovechar este beneficio fiscal para los trámites especificados.

El objetivo de la medida es facilitar la conclusión de trámites pendientes y brindar certeza a quienes, por diversas razones, no lograron finalizar sus gestiones en el ejercicio fiscal previo.

El documento enfatiza que quienes no soliciten la aplicación de este beneficio durante el periodo establecido perderán el derecho a la utilización de los pagos realizados previamente.

La autoridad remite a la ciudadanía interesada a consultar la publicación íntegra de la resolución en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para conocer más a detalles sobre este beneficio.

Este anuncio busca dar claridad sobre los plazos y condiciones para la regularización de trámites vehiculares y de licencias, reforzando la comunicación institucional por parte de la Semovi.

Quienes no soliciten la aplicación de este beneficio durante el periodo establecido perderán el derecho a la utilización de los pagos realizados previamente. Foto: CUARTOSCURO.COM

¿Qué trámites se pueden realizar en la CDMX con el uso de temporal de líneas de capturas pagadas en 2025?

De acuerdo con la Semovi de la Ciudad de México, se autoriza el uso de líneas de captura pagadas durante el ejercicio fiscal 2025 durante los primeros 55 días de 2026 para:

La realización de trámites de control vehicular

Licencias para conducir

Control vehicular y licencias para conducir son algunos de los trámites validos para las líneas de captura pagadas en 2025. Foto: Cuartoscuro.com.

¿Qué es una línea de captura?

La línea de captura es un elemento esencial en los procesos administrativos y de pago de la Ciudad de México.

Se utiliza para realizar trámites ante diversas dependencias, facilitando la identificación y validación de los pagos realizados por la ciudadanía.

Definición: La línea de captura es un número único y exclusivo que se genera cada vez que una persona solicita un servicio o trámite, como el pago de derechos, impuestos o procedimientos ante la Secretaría de Movilidad y otras dependencias.

Función principal: Este identificador permite asociar de manera directa el pago realizado con el trámite solicitado, asegurando que los recursos ingresen correctamente al sistema gubernamental.

Procedimiento de uso: Al iniciar el trámite, el sistema emite la línea de captura, que debe ser utilizada para efectuar el pago en bancos, tiendas de autoservicio o plataformas digitales autorizadas.

Validación y seguimiento: Tras el pago, la línea de captura sirve para que las autoridades comprueben que el monto se cubrió en tiempo y forma, habilitando la continuación o conclusión del trámite correspondiente.

Beneficios: Este mecanismo garantiza transparencia, seguridad y trazabilidad en los procesos administrativos, facilitando la gestión y control de los servicios públicos de la Ciudad de México.

La línea de captura es una clave alfanumérica de 20 dígitos. Foto: Facebook/Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.