40 horas: Ricardo Anaya asegura que la propuesta de Morena “es una absoluta simulación”

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, señaló que la reforma de las 40 horas laborales promovida por Morena no cambiará las condiciones de los trabajadores en México. Crédito: PAN

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, criticó la reforma 40 horas laborales promovida por Morena y respaldada por el Gobierno federal. Calificó la iniciativa de “absoluta simulación” y “farsa”, y advirtió que mantendrá la expectativa actual de los trabajadores sin cambios reales en sus condiciones.

Según Anaya, el Gobierno “está mintiendo, está engañando a la gente” con esta propuesta. Afirmó que se generó una expectativa de reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, lo que transmitió la idea de que habría dos días de descanso. Sin embargo, aclaró que la Constitución seguiría garantizando solo un día de descanso por cada seis trabajados.

El senador subrayó que la reforma no modifica el artículo 123 constitucional respecto a los días de descanso obligatorio. También señaló que el cambio plantea un aumento de 9 a 12 horas extraordinarias semanales, lo que implicaría más tiempo de trabajo para quienes más lo necesitan.

“Van a salir a decir que se redujo la jornada de cuarenta y ocho a cuarenta horas y la gente, conforme se vaya implementando, la gente trabajadora se va a dar cuenta que fue un engaño y que van a seguir teniendo que trabajar prácticamente las mismas horas que trabajaban antes”, sostuvo el opositor.

Secretario del Trabajo defiende la propuesta del gobierno

Morena, PT y PVEM impulsan la reforma laboral que se encuentra en la fase final de dictaminación en el Senado de la República. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

Por su parte, el Gobierno defiende la reforma y señala que el objetivo principal es establecer con claridad el límite de 40 horas semanales en la Constitución.

De acuerdo con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, citado por Infobae, se busca garantizar una jornada diaria de ocho horas durante cinco días, promoviendo la flexibilidad laboral para que trabajadores y empleadores acuerden la organización de los horarios.

Bolaños enfatizó que serán los propios trabajadores quienes definan, junto con los empleadores, cómo se organizará la jornada laboral. La reforma, detalló el funcionario, permite avanzar en el bienestar laboral sin reducir sueldos ni afectar prestaciones, y mantiene la negociación colectiva como mecanismo de ajuste.

La propuesta, impulsada por Morena, PT y PVEM, está en fase final de dictaminación en el Senado de la República. La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, indicó que la discusión legislativa podría concretarse en los próximos días para completar el proceso constitucional este año.

¿Qué dice la propuesta del gobierno para reducir las 40 horas?

La reforma permitirá hasta 12 horas extraordinarias semanales con un recargo del 200% en el pago y sanciones para los empleadores que excedan ese límite. (Graciela López/ Cuartoscuro)

El dictamen establece que la disminución a 40 horas semanales será gradual: en 2026 quedaría en 48 horas, en 2027 descendería a 46, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y, finalmente, alcanzaría las 40 en 2030. Este calendario prevé un periodo de transición para la adaptación del sector productivo.

No se prevén cambios en el esquema actual de días de descanso, que seguirá otorgando un día de reposo por cada seis trabajados. Además, se aumentan de nueve a 12 las horas extraordinarias permitidas semanalmente para adultos, con un recargo del 200% en el pago, y penalizaciones para los empleadores que excedan ese límite.

Según datos de la OCDE, México figura entre los países con mayor número de horas anuales trabajadas: unas 2 mil 124 frente a una media de 1 mil 687 en el resto de países miembro.