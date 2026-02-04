Comisiones del Senado iniciarán análisis de la reforma de 40 horas laborales el martes: impactará a más de 13 millones de trabajadores

Comisiones en el Senado analizarán el proyecto de reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas. (Graciela López/ Cuartoscuro)

Este 4 de febrero de 2026, el Senado de la República se prepara para abordar uno de los cambios laborales más relevantes: la reducción de la jornada semanal a 40 horas. La discusión no solo pone en el centro a los derechos laborales, sino que también impactará en la vida de más de 13 millones de trabajadores en el país.

Inicia el proceso legislativo para la reforma de 40 horas

Las comisiones del Senado encargadas de analizar el dictamen sesionarán el martes próximo, marcando el inicio de un proceso que podría llevar la propuesta a primera lectura en el Pleno ese mismo día. Así lo anunció Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El legislador subrayó el extenso trabajo previo que ha requerido el proyecto, con múltiples reuniones y consultas entre especialistas, empleadores, trabajadores y académicos, según comentó.

El objetivo principal es garantizar que los derechos laborales conquistados en los últimos siete años permanezcan intactos, replicando el modelo de conciliación que se aplicó a la reforma del outsourcing, destacó Mier.

Secretario de Trabajo y Previsión Social recalca los retos sobre la reforma laboral rumbo a la discusión en la Cámara de Diputados. Créditos: YT/Coordinación de Comunicación Social

Implicaciones para la fuerza laboral y la economía

Conforme lo comentado por el senador, la propuesta busca evitar cualquier impacto negativo en la planta productiva, que actualmente suma más de 23 millones de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De ese total, aproximadamente la mitad ya cumple con jornadas de 40 horas.

El consenso entre los organismos del Consejo Coordinador Empresarial y las organizaciones de trabajadores ha sido crucial. De aprobarse la reforma, se espera que 13.5 millones de mexicanos sean beneficiados directamente, según detalló el senador tras reunirse con el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López.

El senador Mier recordó que la legislación sobre jornadas laborales no se ha actualizado desde 1974, por lo que considera este proyecto como un avance relevante para la clase trabajadora del país.

Flexibilidad y gradualidad en la aplicación

Desde la perspectiva de Ignacio Mier, el diseño de la reforma reconoce la variedad de realidades en los sectores productivos mexicanos. Entre los retos está atender las diferencias entre empleados de tiendas departamentales, trabajadores de plataformas marítimas o quienes prestan servicios turísticos.

La implementación será gradual y flexible, con las organizaciones de trabajadores regulando los detalles según las características y el giro de cada empresa. Se busca evitar que la uniformidad afecte negativamente a ciertos sectores, priorizando un enfoque que permita:

Preservar los derechos adquiridos por los trabajadores.

Mejorar el ingreso de la fuerza laboral .

Garantizar la adaptación según el sector y la empresa.

Ampliar el acceso real a los beneficios de la jornada de 40 horas para quienes están bajo el apartado A) de la Constitución.

El legislador enfatizó que “si se le establece la característica de los dos días de descanso, sólo se beneficia a un sector, pero a otro no... Nosotros queremos que les llegue directo a los más de 13 millones de mexicanas y mexicanos”.