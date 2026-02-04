México

Operativo contra delitos de alto impacto dejó 57 detenidos en la CDMX

Las acciones se realizaron en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

El titular de la SSC,
El titular de la SSC, Pablo Vázquez, publicó una fotografía general de los detenidos. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se llevaron a cabo 57 detenciones y el aseguramiento de diversos objetos ilícitos tras un operativo contra los delitos de alto impacto en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Las acciones fueron realizadas entre el 27 de enero, fecha en que comenzó la estrategia, y el 1 de febrero.

Según las autoridades capitalinas, más de 300 efectivos participaron en acciones que incluyeron cateos, aseguramientos y revisiones en distintos puntos de la capital, en colaboración con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), según datos oficiales difundidos por la dependencia.

Asimismo, detallaron que 586 motocicletas fueron enviadas a depósitos como parte de las acciones.

Además, las autoridades informaron el aseguramiento de 622 dosis de posibles narcóticos, entre el 27 y el 30 de enero.

Alcance y despliegue del operativo

El operativo contra delitos de alto impacto, nombrado "Prevención, Disuasión y Proximidad", se desplegó en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc (Centro, Juárez, Tabacalera, Obrera, Doctores, Tlatelolco, Asturias, Roma Sur y Norte, San Rafael, Buenavista, Morelos y Guerrero) y Miguel Hidalgo (Tlaxpana y Argentina Poniente).

Las autoridades movilizaron a 340 policías y 71 unidades oficiales, de acuerdo con información obtenida por la SSC.

La estrategia incluyó la revisión de mil 594 motocicletas y 711 vehículos, la aplicación de 576 infracciones, y el traslado de 586 motocicletas a depósitos vehiculares.

Además, se aseguraron 150 toneladas de autopartes, 622 dosis de posibles narcóticos y diversos objetos vinculados con actividades ilícitas.

Detenciones y perfil de los implicados

Durante las acciones policiales se logró la detención de 57 personas por delitos diversos.

Según la SSC, 12 de los detenidos cuentan con antecedentes penales en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo, violencia familiar y posesión de droga.

Indicios asegurados durante los operativos
Indicios asegurados durante los operativos contra delitos de alto impacto (SSC)

Además, las autoridades destacaron la captura de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana relacionados con un robo a domicilio en la zona de Chapultepec.

Cateos y aseguramientos relevantes

En el operativo se ejecutaron diversas órdenes de cateo en diferentes puntos de las alcaldías involucradas.

En un hotel de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, agentes aseguraron 150 toneladas de autopartes almacenadas en el inmueble.

Otro cateo en la colonia Doctores resultó en el decomiso de una placa de circulación, una puerta automotriz y estados de cuenta.

En Tlaxpana, elementos policiales detuvieron a tres personas y confiscaron 94 dosis de marihuana, un kilogramo de esta sustancia a granel, 100 dosis de posible cocaína en piedra, un arma de fuego, cargador y cartuchos útiles.

En otro predio de la misma colonia, se aseguraron matrículas de circulación, motocicletas, taxis y un vehículo.

Disposición de bienes y traslado de los detenidos

Imágenes compartidas por las autoridades
Imágenes compartidas por las autoridades cuando se informó el arranque del operativo. (X/@SSC_CDMX)

Durante el operativo, la SSC y las autoridades federales decomisaron motocicletas, armas de fuego, réplicas de arma, bicicletas, objetos punzocortantes, autopartes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron revisiones exhaustivas e infraccionaron vehículos que infringían el Reglamento de Tránsito.

Las autoridades informaron que los indicios fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, según confirmaron voceros de la SSC.

Tras el informe de resultados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirmó su compromiso de mantener la coordinación con instancias federales y locales para combatir la impunidad y fortalecer la seguridad en la capital mexicana.

