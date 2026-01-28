CDMX refuerza seguridad: 400 policías y dos helicópteros blindan siete colonias contra delitos de alto impacto

La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) desplegó un operativo especial con más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros de los Cóndores para blindar siete colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, con el objetivo de contener delitos de alto impacto y fortalecer la presencia institucional en zonas identificadas como prioritarias.

El operativo, puesto en marcha este martes 27 de enero de 2026, responde a una instrucción directa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y cuenta con la participación de elementos de la SSC, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

La acción coordinada busca “disuadir y prevenir la comisión de delitos, principalmente los catalogados como de alto impacto”, se lee en un comunicado de la dependencia.

¿En qué colonias se desplegó el operativo?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el despliegue concentra sus esfuerzos en siete colonias:

Alcaldía Miguel Hidalgo:

Tlaxpana

Tacuba

Anáhuac

Alcaldía Cuauhtémoc

Atlampa

Tlatelolco

Peralvillo

Morelos

Guerrero

Vázquez Camacho explicó que la intención es avanzar con los resultados logrados ya en 2025 en coordinación con los tres órdenes de gobierno, involucrando tanto al Gobierno de la Ciudad como a las alcaldías y las instancias federales.

El operativo moviliza a 400 policías de la SSC con 130 vehículos —incluidas patrullas, motocicletas, grúas, unidades UNIMOG y dos helicópteros Cóndores—, además de 30 elementos de la Guardia Nacional y 15 de la Secretaría de Marina, quienes suman 14 vehículos y participan en los patrullajes y labores de proximidad.

La presencia policial se mantendrá durante varios días y se trasladará a otras zonas según las necesidades de seguridad detectadas.

Dos helicópteros Cóndor refuerzas las labores de vigilancia. (X/@SSC_CDMX)

“Vamos a estar trabajando a lo largo de toda la semana y algunos días de la semana que viene en la prevención y disuasión de delitos aquí y seguiremos moviendo los operativos a distintas zonas de la ciudad”, señaló el Secretario.

Resultados previos y objetivos para 2026

Según las cifras oficiales, la alcaldía Cuauhtémoc cerró 2025 con una reducción cercana al 10% en delitos de alto impacto y un descenso de 15% en homicidios dolosos.

El secretario Vázquez Camacho subrayó la importancia de profundizar estos resultados y arrancar 2026 con fuerza operativa, priorizando la prevención y disuasión de ilícitos.

La SSC ha reiterado que el operativo incluye mecanismos de proximidad social y participación ciudadana. Las autoridades han invitado a la población a colaborar mediante la denuncia anónima y el uso de aplicaciones de contacto directo con la policía capitalina.

La SSC ha señalado que las acciones de proximidad, como la visita a más de 330,000 domicilios y la atención a comercios mediante patrullajes focalizados, han contribuido a mejorar los índices de percepción de seguridad y a contener delitos que afectan directamente a la población.

¿Qué son los delitos de alto impacto?

Son aquellos ilícitos que, por su gravedad, violencia o capacidad de generar alarma social, afectan directamente la percepción de seguridad de la población. Este tipo de delitos suelen tener consecuencias severas para las víctimas y un efecto significativo en la opinión pública.

Entre los delitos de alto impacto se incluyen comúnmente:

Homicidio doloso

Secuestro

Extorsión

Robo de vehículo con y sin violencia

Robo a transeúnte con violencia

Robo a casa habitación con violencia

Robo a negocio con violencia

Lesiones dolosas por arma de fuego o arma blanca

Feminicidio