Marina localiza y destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG en Nayarit

Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Décima Zona Naval, localizó y destruyó más de 3 millones de plantas de amapola del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Nayarit.

La acción se llevó a cabo en el poblado Chuparrosa del municipio Del Nayar, cuando los elementos navales realizaban patrullajes de disuasión y vigilancia.

Como parte de los trabajos, los elementos localizaron 34 plantíos de amapola, en un área aproximada de 137 mil 600 metros cuadrados, dando como resultado la destrucción en el lugar de aproximadamente 3 millones 211 mil 500 plantas.

Foto: Marina

La propia Secretaría de Marina subrayó que la erradicación de estos sembradíos representa una contribución directa a la seguridad y bienestar de la población local.

De acuerdo con el comunicado, estas acciones buscan “debilitar las capacidades de los grupos delictivos e impedir su distribución, venta y exportación a otros países”.

Como parte de las acciones llevadas a cabo por la Marina en el estado, este miércoles también se informó el hallazgo y destrucción de plantíos de amapola ligados al CJNG.

La acción se realizó en Pueblo Nuevo El Alto, durante recientes operativos en el municipio de San Blas, donde se localizaron tres plantíos de amapola.

La Marina destruyó un sembradío de Amapola del CJNG en el estado de Nayarit. Crédito: (Marina)

El personal naval logró incinerar aproximadamente 192 mil plantas de amapola, distribuidas en un área de 9 mil 600 metros cuadrados.

Dentro de la estrategia para frenar el tráfico de drogas, la Marina comunicó que estas acciones forman parte del esfuerzo por debilitar las capacidades de los grupos delictivos y obstaculizar la cadena de producción, distribución y exportación de narcóticos.

Es así que durante sus acciones en el estado, la Marina ha logrado -en lo que va del año- a erradicar más de 3 millones de plantas de amapola.

Cuatro detenidos del CJNG en Nayarit y Jalisco

Uno de los detenidos se desempeñaba como jefe de plaza y otro como operador financiero. (Jesús Avilés/Infobae)

Estos hechos se suman a la reciente detención de cuatro hombres, identificados como integrantes del CJNG. Su captura se realizó en dos operaciones en los estados de Jalisco y Nayarit.

Entre los detenidos se encontraba Luis Ignacio “N”, alias “Cárdenas”, quien fue capturado en Tepic.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, el sujeto es señalado como el encargado de coordinar el tráfico de droga desde Centroamérica utilizando aeronaves pequeñas y pistas clandestinas.

Estas pistas estaban situadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas. En la intervención, fue decomisada sustancia con características de cocaína y cristal, un arma larga y otros objetos.

Foto: FGR

Los datos refieren que Luis Ignacio “N” trabajó como Policía Judicial de Nayarit entre 1999 y 2003, y luego como agente de investigación en la Agencia Estatal Investigadora de ese estado desde diciembre de 2010.

Además, la operación en el fraccionamiento Las Cañadas, del municipio de Zapopan, permitió detener a José Gabriel “N”, alias “Bravo”, quien es identificado como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara.

Junto con él fueron arrestados Carlos “N” y Mauricio “N”, y se aseguraron cinco vehículos, dos armas, cargadores, cartuchos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y dosis de posible cocaína.

Datos obtenidos por esta casa editorial señalan que José Gabriel “N” se encontraba bajo las órdenes de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, considerado uno de los posibles sucesores en la estructura del cártel que cuenta con respaldo de familiares de “El Mencho”.

Foto: FGR