Policías de CDMX aseguran 150 toneladas de autopartes robadas en falso hotel de la colonia Peralvillo

En falso hotel, autoridades de la CDMX, incautaron autopartes robadas (@PabloVazC/X)

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en el marco de la estrategia para el combate al delito de robo de vehículos y autopartes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutaron una orden de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguraron alrededor de 150 toneladas de piezas automotrices, placas de circulación y vehículos semicompletos.

El operativo se realizó en un predio ubicado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, el cual aparentemente funcionaba como un hotel. Sin embargo, tras labores de vigilancia fija y móvil, así como el análisis de información recabada en campo y gabinete, las autoridades detectaron movimientos inusuales relacionados con el almacenamiento y traslado de autopartes.

De acuerdo con la SSC-CDMX, al ingresar al inmueble con la orden judicial correspondiente, se constató que las 42 habitaciones del lugar eran utilizadas como áreas de resguardo de refacciones automotrices, mismas que se encontraban clasificadas por modelo, marca y tipo de vehículo, lo que evidencia un posible esquema organizado de robo y distribución de autopartes.

Esto fue lo asegurado

Decomisan partes de carros robadas en un predio que usaba de fachada ser hotel en la colonia Peralvillo, CDMX Crédito: (@PabloVazC /X)

Durante la diligencia fueron asegurados diversos indicios, entre ellos:

Aproximadamente 150 toneladas de autopartes y refacciones automotrices

Placas de circulación de diferentes entidades

Vehículos semicompletos , presuntamente relacionados con el delito de robo

Herramientas y materiales utilizados para el desmontaje y almacenamiento de piezas

Las autoridades señalaron que este tipo de inmuebles suelen ser utilizados por grupos delictivos para ocultar actividades ilícitas bajo giros comerciales aparentemente legales, como hoteles, talleres o bodegas, lo que dificulta su detección sin trabajos previos de inteligencia.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de las autopartes, así como la posible relación del predio con bandas dedicadas al robo de vehículos en la capital y zona metropolitana.

La SSC-CDMX destacó que este aseguramiento forma parte de una estrategia integral para reducir el robo de vehículos y autopartes, delito que impacta directamente en el patrimonio de la ciudadanía y que está vinculado a otros ilícitos como la falsificación de documentos y el comercio ilegal.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con operativos coordinados y acciones de inteligencia para desarticular redes criminales, e hicieron un llamado a la población para denunciar actividades sospechosas relacionadas con la compra-venta irregular de autopartes.