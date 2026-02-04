México

La Secretaría de Turismo proyecta aumentos en turismo durante la Semana del Arte 2026

Las actividades abarcarán ferias reconocidas favoreciendo la creación de empleos

Se estima que dejará una gran derrama económica. (foto: Museo Franz Mayer/FB)

El arranque de la Semana del Arte 2026 en la Ciudad de México buscará consolidar a la capital mexicana como destino turístico de alcance internacional.

Según estimaciones difundidas por la Secretaría de Turismo de la CDMX, la edición de este año prevé atraer a 378 mil turistas nacionales e internacionales y generar una derrama económica de tres mil millones de pesos.

Estas cifras suponen un aumento de 78 mil visitantes respecto a la convocatoria anterior y confirman el impacto del evento para los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y servicios en la ciudad.

En palabras de Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística, se movilizan empleos y oportunidades para miles de personas vinculadas al turismo y la cultura.

“Hay empleo que se activa, hoteles que se llenan; restaurantes que trabajan a toda su capacidad, transporte, servicios y oportunidades concretas para miles de personas que encuentran en el turismo y la cultura una forma de vida y de desarrollo”, señaló.

Se calcula que aumentará la afluencia en hoteles y restaurantes. FOTO: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

El programa contempla la participación de cuatro plataformas feriales de referencia en arte contemporáneo:

  • Zona MACO
  • Salón ACME
  • Feria Material
  • BADA.

Cada una ofrecerá propuestas y experiencias en sedes emblemáticas como el Centro Citibanamex, Maravilla Studios y Campo Marte. Particularmente, Zona MACO desplegará más de 200 galerías y recibirá expositores de múltiples países, mientras que Feria Material convocará a 78 participantes de 21 naciones en Maravilla Studios y distintos puntos de la ciudad.

¿Para quién está dirigido?

Se busca promover la creatividad de diseñadores, fotógrafos, anticuarios y artistas contemporáneos, sino también incentivar la formación de nuevos coleccionistas, poner en diálogo a artistas emergentes y curadores, y multiplicar los espacios para el intercambio creativo dentro de la ciudad.

Shrem Serur remarcó que la Semana del Arte 2026 proyectará aún más la imagen de la capital mexicana como urbe creativa, vanguardista y diversa.

Se busca inspirar fotógrafos y artistas. EFE/ Isabel Rodríguez Ramiro

En ese contexto, relató que en ferias internacionales realizadas en Argentina y China se logró posicionar a la CDMX como “un destino cultural de clase mundial”, con una presencia reforzada especialmente en el mercado chino, considerado uno de los más estratégicos a nivel global.

El mercado chino emite 150 millones de turistas al año en todo el mundo y, pese a que por el momento México recibe 300 mil visitantes anuales de esa nación, existen condiciones para aumentar la afluencia, dado el marcado interés de estos viajeros por el turismo cultural, el arte y el coleccionismo.

Puntos destacados de la Semana del ARTE 2026

  • Se espera la llegada de 378 mil turistas nacionales e internacionales y una derrama económica de tres mil millones de pesos.
  • El evento prevé un aumento de 78 mil visitantes respecto al año anterior.
  • Beneficia a sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios.
  • El programa incluye las ferias con sedes como Centro Citibanamex, Maravilla Studios y Campo Marte.
  • La CDMX se posiciona como destino cultural de clase mundial en mercados como China y Argentina.

