Pablo Armesto, protagonista en la Semana del Arte de Ciudad de México

La propuesta artística de Pablo Armesto en la Semana del Arte de Ciudad de México destaca un recorrido entre Europa y América, donde convergen el uso de la luz, la geometría y la creación de experiencias sensoriales. El medio indicó que Armesto, acostumbrado a transitar entre Asturias, Madrid y México, presenta actualmente en la capital mexicana una serie de proyectos inéditos en espacios reconocidos por su relevancia dentro del arte contemporáneo local e internacional.

Según consignó la fuente, uno de los epicentros del circuito protagonizado por Armesto es el Centro Cultural de España en México (CCEMx), donde se exhibe la instalación inmersiva titulada "Liminal". Esta obra, curada por Alesha Mercado, fue concebida como un espacio donde los visitantes pueden experimentar una pausa y un tránsito desde la percepción individual hacia una interacción colectiva. En esta instalación confluyen el color y el movimiento, generando un ambiente que invita a la contemplación y al encuentro con elementos suspendidos en el espacio, en diálogo con el entorno y el paso del espectador.

La Semana del Arte de Ciudad de México incluye además otra propuesta significativa de Armesto: "More moaré, cruce de caminos", bajo la curaduría de Abraham Villavicencio. En este proyecto, el creador asturiano traslada su investigación perceptiva a un juego visual producido por la superposición de tramas. El resultado es la generación de vibraciones ópticas que inciden en la relación entre la mirada del espectador, el cuerpo en movimiento y la construcción espacial, expandiendo lo desarrollado previamente en "Liminal" y profundizando en la interacción entre obra y público.

El medio informó que estas exposiciones forman parte de un despliegue más amplio del artista en diversos puntos emblemáticos de la ciudad, confirmando su papel como agente de intercambio cultural entre ambas orillas del Atlántico. De acuerdo con el medio, Armesto refuerza así su papel como figura relevante dentro del escenario internacional del arte contemporáneo y su relación activa con la escena artística mexicana.

La participación de Armesto en la Semana del Arte de Ciudad de México incluye también su presencia en la feria MACO, que se celebra entre el 4 y el 8 de febrero. Tal como publicó la fuente, esta presencia contribuye a consolidar su posicionamiento en circuitos internacionales y a visibilizar el diálogo y el intercambio creativo constante que mantiene con las tradiciones, lenguajes y narrativas propias de distintas culturas.

El medio detalló que la obra de Armesto se ha caracterizado por sumar elementos tecnológicos y lumínicos a una investigación sobre la percepción y sus límites, estableciendo conexiones entre la innovación formal y los espacios que habita. Este enfoque le ha permitido desarrollar propuestas en las que la geometría, la luz y la experiencia sensorial se transforman en herramientas para generar nuevas formas de habitar y comprender el espacio expositivo.

La selección de instalaciones y proyectos presentados en esta edición de la Semana del Arte responde a una trayectoria en la que Armesto pone en diálogo su propia biografía artística con las propuestas curatoriales locales, ensanchando los márgenes de exploración y empujando las fronteras convencionales del arte sensorial y geométrico. La fuente remarcó que tanto "Liminal" como "More moaré, cruce de caminos" dialogan entre sí y con el público, consolidando una práctica artística que se nutre del tránsito constante entre continentes y perspectivas diversas.