La periodista Frida Guerrera recibió amenazas de muerte y violencia sexual: Artículo 19 pide que la FGR investigue el caso

Las amenazas fueron denunciadas por la comunicadora el pasado 1 de febrero en sus canales oficiales

Artículo 19 condenó el hecho
Artículo 19 condenó el hecho

El pasado 1 de febrero, la periodista Frida Guerrera denunció en redes sociales una amenaza directa que ponía en peligro su integridad.

Según el relato, al revisar su cuenta personal de Facebook, encontró un mensaje enviado el 14 de enero por un perfil identificado como “Hugo Lozoya”, el cual la amenazó con que sería su “próxima víctima de feminicidio” y describió actos de violencia sexual.

Declaraciones de la víctima relacionan estas amenazas con un mediático caso expuesto por ella, el feminicidio de Victoria Pamela, del cual sería culpable el skater Mario Sáenz.

Según relatos de la periodista, reconocida por su trabajo independiente en la cobertura de feminicidios y violencia de género, esta no es la primera vez que sufre este tipo de amenazas.

Tras el suceso, este miércoles 4 de febrero, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, expuso el caso y condenó los hechos, solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) que de manera urgente investigue las amenazas.

Amenazas de muerte y violencia sexual

Tras las amenazas, la periodista realizó una denuncia publica en la red social Facebook, la cual fue eliminada de la plataforma y además de le impusieron restricciones.

Ante tal hecho, decidió realizar la publicación en otras redes sociales para exponer el caso.

Según una captura publicada el pasado 1 de febrero en su Instagram, la amenaza contenía cinco mensajes con amenazas directas, señalando que seguía ella, e identificándola como la “próxima víctima de feminicidio”.

Amenazas lanzadas contra la periodista.
Amenazas lanzadas contra la periodista. ( Instagram: Frida Guerrrera)

Además, la periodista recibió graves amenazas sexuales, entre las que se puede leer que el agresor le dice que será lastimada hasta quitarle la vida.

Por otra parte, en otras publicaciones, Guerrera denuncia que curiosamente las amenazas regresaron tras la reposición de un caso expuesto por ella.

Se trata del feminicidio de Victoria Pamela, el cual habría sido cometido por su ex pareja, identificado como Mario Sáenz.

“Curioso, empezamos la reposición del proceso de Mario Sáenz y regresan los mensajes que en 2019 recibimos. No, nos van a callar”, se lee en una publicación realizada por la comunicadora.

El caso volvió a cobrar relevancia hace apenas unos días, cuando fue oficializado que Sáenz recibió un amparo para la reposición de su proceso.

Mediante Facebook, la cuenta oficial del Podcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, confirmó la noticia y celebró la decisión judicial, afirmando que seguirá de cerca el caso junto a la defensa de Mario Sáenz.

Antecedentes de amenazas, agresiones y campañas de desprestigio

Según reportes realizador por Artículo 19, el caso reciente no es un hecho aislado en la trayectoria de Frida Guerrera.

A lo largo de los años, la periodista ha sido blanco de amenazas reiteradas y diversas formas de agresión, principalmente por su cobertura de temas relacionados con feminicidio, pornografía y análisis político.

Desde 2018, Frida Guerrera fue víctima de otra amenaza de muerte, lo que marcó el inicio de un patrón de hostigamiento sostenido.

Además de las intimidaciones directas, ha enfrentado campañas de desprestigio orientadas a desacreditar su labor y dañar su reputación profesional.

Estas acciones han tenido un impacto significativo en su desempeño periodístico y en su vida personal, generando un entorno de constante riesgo. La persistencia de las agresiones evidencia la vulnerabilidad de quienes abordan temas de violencia de género y derechos humanos en México.

Medidas de protección

Ante el riesgo constante que enfrenta, desde 2019 Frida Guerrera cuenta con medidas de protección proporcionadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Estas acciones buscan resguardar su seguridad ante la serie de amenazas y agresiones sufridas en el ejercicio de su labor.

Sin embargo, reportes indican que la esta estrategia, adoptada por temor a nuevas represalias, ha limitado su capacidad para difundir información crucial sobre feminicidios y violencia de género.

Frente a estos hechos, Artículo 19 hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el caso de manera urgente, solicitando que se adopte una perspectiva de género e intersecciones en el proceso.

La organización enfatizó la necesidad de que las autoridades prioricen la protección de personas defensoras de derechos humanos y garanticen el derecho a la libertad de expresión.

La experiencia de Frida Guerrera ilustra las consecuencias que la violencia digital y las agresiones físicas generan en el ejercicio periodístico, especialmente en contextos donde la denuncia pública puede derivar en sanciones o restricciones adicionales, incluso desde las propias plataformas digitales.

Flip Gordon regresa de la lesión y conquista el Torneo Reyes del Aire 2026 en la Arena México