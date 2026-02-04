A cuatro días del ataque a familia de Mario Delgado, Colima designa a nuevo secretario de Seguridad

Las autoridades estatales continúan evaluando las estrategias de seguridad y se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos detalles sobre las acciones a implementar.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció un ajuste en su gabinete estatal con el nombramiento del teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La designación fue dada a conocer durante la mañana de este miércoles, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han colocado nuevamente a la entidad en el foco nacional.

Vizcaíno expresó su confianza en que el nuevo funcionario contribuirá a fortalecer la estrategia de seguridad y acelerar los avances hacia la paz en el estado.

Destacó que Gómez Calcáneo cuenta con experiencia operativa y formación especializada en materia de seguridad pública, lo que —dijo— permitirá reforzar la coordinación institucional y el trabajo con fuerzas federales.

¿A quién sustituye el nuevo titular de Seguridad Pública?

El teniente Gómez Calcáneo sustituye al contralmirante Gerardo Romero Santana, quien se desempeñó como secretario de Seguridad de Colima en los últimos meses.

La gobernadora agradeció públicamente al funcionario saliente por su trabajo y entrega al frente de la dependencia, subrayando que el relevo responde a la necesidad de redoblar esfuerzos ante el complejo escenario que enfrenta la entidad.

El cambio en la SSP ocurre en un momento clave, cuando el gobierno estatal busca enviar un mensaje de ajuste y reorientación de su política de seguridad frente a la percepción de violencia persistente.

Nombramiento ocurre tras asesinato de familiares de Mario Delgado

El relevo en la Secretaría de Seguridad se da cuatro días después del asesinato de dos familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, un crimen que generó amplia conmoción social y política.

La madrugada del sábado 31 de enero se registró el asesinato de María Eugenia Delgado Guizar y Sheila María Eugenia, familiares de Mario Delgado Carrillo. | Crédito (X@mario_delgado)

Las víctimas, María Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua, fueron atacadas de manera directa en su domicilio en la ciudad de Colima.

Tras el doble homicidio, autoridades estatales reportaron un enfrentamiento en el municipio de Villa de Álvarez, donde tres presuntos responsables fueron abatidos.

Aunque las autoridades informaron que el operativo estuvo vinculado al seguimiento del caso mediante cámaras del C5i, los detalles técnicos del enfrentamiento no han sido expuestos a profundidad.

¿Quién es Fabián Ricardo Gómez Calcáneo? Perfil del nuevo secretario

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo es teniente de Navío de la Armada de México y cuenta con una sólida formación académica.

El nuevo titular de Seguridad Pública cuenta con trayectoria en mando policial, inteligencia y combate a la corrupción.

Es abogado y politólogo, con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de una trayectoria enfocada en seguridad pública, inteligencia y estrategias policiales.

Antes de asumir la titularidad de la SSP en Colima, se desempeñó como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, cargo que ocupó desde 2022.

En su despedida de esa corporación, llamó a los elementos a rechazar la corrupción y mantenerse firmes ante presiones externas.

Formación académica y profesional destacada:

Licenciatura en Derecho

Ciencias Políticas y Administración Pública (UNAM)

Maestría en Seguridad Pública (Colombia)

Maestría en Inteligencia y Seguridad y Defensa (Italia)

Doctorado en Seguridad Pública

Colima y el reto estructural de la inseguridad

El nuevo secretario enfrenta un desafío mayúsculo. Colima encabeza, por cuarto año consecutivo, la tasa nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, lo que la convierte en la entidad con mayor letalidad proporcional del país.

Zonas vulnerables de Colima requieren atención prioritaria ante la persistencia de hechos violentos. (Especial)

Diversos diagnósticos oficiales y legislativos han señalado la presencia de disputas criminales, zonas vulnerables y una alta incidencia de delitos de alto impacto.

El gobierno estatal ha reiterado que el objetivo central es reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de la población, tarea que ahora recaerá en la conducción de Gómez Calcáneo.

Su gestión será evaluada por la capacidad de entregar resultados en el corto plazo y mejorar la percepción de seguridad en una de las entidades más golpeadas por la violencia en México.