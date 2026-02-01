México

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

La Secretaría de Seguridad Estatal informó que tres de los presuntos agresores fueron abatidos

Foto: Redes Sociales
Dos mujeres fueron asesinadas a balazos durante la madrugada de este sábado 31 de enero en la ciudad de Colima, Colima.

El asesinato se registró al interior de un domicilio, ubicado en la colonia Placetas Estadio del centro de la capital, en el que alrededor de las 04:30 horas ingresaron sujetos armados y dispararon en repetidas ocasiones contra las mujeres.

Las víctimas fueron identificadas como Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, de 49 años de edad, y María Eugenia Delgado Guizar, de 72 años, quienes serían prima y tía, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Felipe Delgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y hermano de Mario Delgado, confirmó a través de redes sociales que una de las víctimas era su tía y que se dedicaba a vender alimentos.

Foto: Captura de pantalla /
Además, el diputado del PVEM detalló que un sitio cercano a donde se cometió el crimen era conocido como “Picadero”, en el que se encontraba una vivienda abandonada.

“Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos en su viaje se brincaba a la azotea de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades, pero nada”, afirmó en la misma publicación.

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado el parentesco, ni Mario Delgado o Felipe Delgado se han pronunciado al respecto.

¿Qué se sabe del crimen?

(Foto: Secretaría de Seguridad Pública
De acuerdo con reportes, los sujetos armados irrumpieron durante la madrugada de este sábado en el domicilio, ubicado sobre la calle Río Salado, donde se encontraban las mujeres.

Los agresores, dispararon en contra de ambas y huyeron del sitio. Vecinos del lugar escucharon las detonaciones de arma de fuego, por lo que alertaron a las autoridades.

Al arribar al sitio elementos de emergencia y de seguridad, se confirmó que ambas mujeres ya no presentaban signos vitales.

Abaten a tres presuntos agresores tras desatarse enfrentamiento

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó que tres presuntos implicados en el doble homicidio de las mujeres fueron abatidos durante trabajos de seguimiento e investigación en la capital.

Imagen ilustrativa de una escena
Luego de realizar trabajos periciales, y con apoyo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Colima (C5i), las autoridades lograron la identificación del vehículo utilizado en el crimen y la ubicación de algunas de las personas que participaron en la agresión.

Elementos de seguridad federal y estatal llevaron a cabo un operativo de búsqueda que permitió localizar un vehículo color azul claro, marca Chevrolet modelo Groove, en un domicilio de la colonia Punta Diamante del municipio de Villa de Álvarez.

Al acercarse al sitio, los agentes fueron agredidos a balazos, lo que desató un enfrentamiento que dejó como saldo tres abatidos, así como un elemento de la Fiscalía del Estado herido.

Localizaron indicios utilizados en el doble asesinato

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Luego de acordonar la zona, los elementos localizaron en el interior de la vivienda armas y diversos indicios que coinciden con los videos en los que aparecen los presuntos responsables del asesinato de las mujeres, entre los que se encuentra la ropa utilizada en los hechos y un marro.

La SSP de Colima informó que el doble homicidio ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.

