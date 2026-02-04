Gobernador de Jalisco propone prohibir candidaturas de personas con antecedentes criminales

Pablo Lemus propone endurecer la reforma electoral para impedir que personas con historial criminal puedan acceder a candidaturas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, planteó que la Reforma Electoral que será discutida en el Congreso de la Unión incorpore restricciones más estrictas para impedir que personas con antecedentes criminales puedan acceder a candidaturas a cargos de elección popular.

La postura del mandatario surge tras darse a conocer el pasado judicial del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda.

Reforma electoral y endurecimiento de requisitos para candidaturas

Lemus consideró que el proceso de reforma representa una oportunidad para revisar a fondo los criterios de elegibilidad y fortalecer los mecanismos de control sobre los perfiles que buscan representar a la ciudadanía.

La reforma electoral busca endurecer los filtros para que personas con antecedentes delictivos no puedan postularse a cargos públicos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

A su juicio, permitir que personas con antecedentes delictivos ocupen cargos públicos debilita la confianza ciudadana y genera contradicciones al momento de legislar en temas de seguridad y combate a la violencia.

El gobernador aclaró que la definición de estos cambios corresponde al Poder Legislativo y a las autoridades electorales, aunque subrayó la importancia de abrir el debate público sobre los límites entre los derechos políticos y los antecedentes penales.

Lo que propone Pablo Lemus en materia electoral

De acuerdo con sus declaraciones, el gobernador plantea que la reforma contemple medidas como:

Prohibir el acceso a candidaturas a personas con antecedentes por delitos graves .

Endurecer los filtros de revisión de antecedentes durante los procesos de registro.

Evitar que perfiles con historial delictivo participen en la elaboración de leyes en materia de seguridad.

Garantizar que la ciudadanía cuente con información completa sobre los aspirantes antes de emitir su voto.

Estas medidas, señaló, buscan proteger la integridad de las instituciones y asegurar que quienes ocupen cargos públicos cuenten con trayectorias compatibles con el servicio público.

Caso Leonardo Almaguer y antecedentes judiciales

La discusión se intensificó luego de investigaciones periodísticas que documentaron que Leonardo Almaguer Castañeda estuvo en prisión en la década de los 2000 por los delitos de robo calificado y delincuencia organizada.

Leonardo Almaguer, diputado local del PT, cuenta con antecedentes de robo y delincuencia organizada en su historial judicial.

Según expedientes oficiales, fue detenido en 2004 junto con otros integrantes de una banda dedicada al robo de camiones repartidores y permaneció privado de la libertad durante casi tres años.

Actualmente, Almaguer ocupa una diputación local de mayoría relativa por el distrito 13, a pesar de que la legislación electoral de Jalisco establece como requisito no haber sido sentenciado por delito doloso.

La información se hizo pública cuando el legislador ya llevaba más de un año en el cargo, lo que abrió cuestionamientos sobre el proceso de validación de su candidatura.

Exigencia de explicación pública y reacciones políticas

Al referirse al caso, Lemus afirmó que corresponde al propio legislador explicar su pasado directamente a la ciudadanía y aclarar por qué esos antecedentes no fueron conocidos durante su postulación.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, busca impedir que personas como Leonardo Almaguer con antecedentes delictivos accedan a candidaturas. (Captura de pantalla)

“Es un tema muy delicado”, expresó, al señalar que los votantes pudieron haber tomado una decisión sin contar con toda la información.

Tras las revelaciones, el PRI en Jalisco reprobó de manera contundente que una persona con antecedentes penales ocupe un cargo de representación popular y exigió al PT una postura clara.

El partido advirtió que revisará posibles acciones legales para garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la credibilidad del Congreso local.

Hasta el momento, ni Leonardo Almaguer ni el Partido del Trabajo han emitido una postura pública sobre el caso.