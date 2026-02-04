Ecatepec: detienen a dos hombres por vender hidrocarburo en vía pública

Detienen a dos hombres por venta ilegal de hidrocarburo en Ecatepec, Estado de México. (X/@EstatalEdomex)

Este 3 de febrero de 2026, autoridades de estado mexiquense detectaron la venta clandestina de hidrocarburo en la vía pública, tras detener a dos hombres que presuntamente abastecían combustible ilegal en plena calle.

El operativo, realizado por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, permitió el aseguramiento de bidones, un vehículo y un inmueble, y abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles vínculos con grupos criminales provenientes de Jalisco.

Operativo en vía pública y reacción de los implicados

Durante un operativo de vigilancia rutinaria en la colonia Aragón de las Fuentes, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detectaron una situación inusual: dos hombres abastecían de combustible a una camioneta directamente en la vía pública. Al notar la presencia policial, los implicados intentaron huir del lugar, lo que motivó una rápida intervención de los uniformados.

La inspección no solo se limitó al punto donde fueron sorprendidos. Los agentes ampliaron la revisión hacia un predio contiguo, donde localizaron más recipientes con hidrocarburo. La falta de documentación que acreditara la legalidad de la posesión llevó a la detención de los dos sospechosos, identificados únicamente como José “N”, de 26 años, y José “N”, de 36 años.

En Ecatepec detuvieron a dos personas por venta ilegal de hidrocarburo. (X/@EstatalEdomex)

Aseguramientos e inicio de la investigación ministerial

La intervención permitió asegurar:

Un vehículo presuntamente utilizado para el traslado del combustible.

Cuatro bidones de 20 litros cada uno, completamente llenos.

Un bidón adicional conectado a la camioneta.

Un predio que quedó bajo resguardo policial para preservar los indicios.

Todo lo incautado fue turnado ante el Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica de los detenidos y continuará con las investigaciones para determinar la red de distribución y posibles responsables adicionales.

Posible vínculo con grupos criminales de Jalisco

La línea de investigación inicial apunta a que la venta clandestina de hidrocarburo en la zona podría estar bajo el control de una célula con orígenes en Jalisco. Las autoridades han señalado que este tipo de actividades ilícitas suelen contar con redes bien estructuradas, lo que complica el combate frontal y requiere el fortalecimiento de los operativos de inteligencia.

Las indagatorias buscan esclarecer si los detenidos formaban parte de una estructura mayor dedicada al negocio ilegal de combustibles, una problemática que afecta diversas regiones del país y representa un riesgo tanto para la seguridad pública como para el entorno urbano.

Llamado a la ciudadanía

La Secretaría de Seguridad recordó a la población que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 Número de Emergencias están disponibles las 24 horas para reportar cualquier acto sospechoso relacionado con la venta ilegal de hidrocarburos. La cooperación ciudadana es considerada clave para combatir este delito y proteger a la comunidad de los riesgos asociados a la manipulación de combustibles fuera de los canales legales.