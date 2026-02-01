México

Secretaría del Trabajo marca el rumbo para la reforma laboral que reducirá la jornada a 40 horas: podría beneficiar a millones de trabajadores

El secretario Marath Bolaños resaltó que el cambio en la reducción de horas de trabajo se verá reflejado de manera gradual hasta 2030

Guardar
Secretario de Trabajo y Previsión Social recalca los retos sobre la reforma laboral rumbo a la discusión en la Cámara de Diputados. Créditos: YT/Coordinación de Comunicación Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social delineó este 31 de enero de 2026 la ruta legislativa para la reforma que reduciría la jornada laboral a 40 horas semanales en México, un cambio que podría favorecer a más de trece millones de trabajadores.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó en la plenaria del grupo parlamentario de Morena que la propuesta ya se encuentra en proceso legislativo y que su aprobación permitirá avanzar hacia una mayor protección de los derechos laborales en el país.

Jornada de 40 horas se aplicará de manera gradual

Durante su intervención, Bolaños subrayó que la reforma busca modificar el artículo 123 de la Constitución y varios apartados de la Ley Federal del Trabajo. El objetivo consiste en establecer un nuevo límite: una semana laboral de 40 horas para todos los trabajadores formales. El secretario destacó que el proceso será gradual y que el calendario de implementación prevé:

  • 2026: entrada en vigor del periodo de transición
  • 2027: reducción a 46 horas semanales
  • 2028: ajuste a 44 horas
  • 2029: límite de 42 horas
  • 2030: consolidación de la semana de 40 horas

8 millones 600 mil personas laboran actualmente entre 41 y 48 horas semanales, mientras que 2 millones 700 mil trabajan entre 49 y 57 horas, y poco más de dos millones superan las 58 horas.

Los sectores más beneficiados serán la industria manufacturera, el comercio, la hospitalidad, el transporte y los servicios de almacenamiento.

Destacan 4 beneficios destacados en reforma laboral

La reforma plantea mantener salarios y prestaciones intactos para quienes vean reducida su jornada, eliminando así el temor a una afectación económica directa. Entre los principales beneficios que la Secretaría del Trabajo prevé se encuentran:

  • Mayor tiempo de descanso para los trabajadores
  • Equilibrio entre la vida personal y laboral
  • Reducción de accidentes y fatiga
  • Jornadas dignas y límites claros para el tiempo de trabajo

Dentro del nuevo marco regulatorio se destacan cambios como:

  • Límite máximo de 12 horas diarias sumando jornada ordinaria y extraordinaria
  • Pago doble para hasta 12 horas extra semanales y triple para un máximo de 4 horas extraordinarias adicionales
  • Prohibición de trabajo extra para menores de 18 años
  • Obligación de registro electrónico para la jornada laboral

La Secretaría del Trabajo enfatizó que estas medidas pretenden garantizar derechos adquiridos y reforzar la vigilancia sobre su cumplimiento.

Temas Relacionados

STPSSecretaría del Trabajo40 horasReforma Laboral2030mexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: afectaciones viales en Iztacalco debido al concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Histórico capitán con Diablos, Selección Mexicana y Grandes Ligas anuncia su retiro tras 20 años de trayectoria

El histórico receptor de los Diablos Rojos y la Selección Mexicana culmina dos décadas de liderazgo en los diamantes

Histórico capitán con Diablos, Selección

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

La Secretaría de Seguridad Estatal informó que tres de los presuntos agresores fueron abatidos

Asesinan a tiros a dos

Agredieron a balazos al alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero

Fue interceptado sobre la carretera federal México–Oaxaca, en Amayuca, municipio de Jantetelco y fue trasladado de inmediato para recibir atención médica, los proyectiles no impactaron órganos que pongan en peligro su vida

Agredieron a balazos al alcalde

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu vuelo? Consulta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a tiros a dos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

DEPORTES

Histórico capitán con Diablos, Selección

Histórico capitán con Diablos, Selección Mexicana y Grandes Ligas anuncia su retiro tras 20 años de trayectoria

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’