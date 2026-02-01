Secretaría del Trabajo marca el rumbo para la reforma laboral que reducirá la jornada a 40 horas: podría beneficiar a millones de trabajadores

Secretario de Trabajo y Previsión Social recalca los retos sobre la reforma laboral rumbo a la discusión en la Cámara de Diputados. Créditos: YT/Coordinación de Comunicación Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social delineó este 31 de enero de 2026 la ruta legislativa para la reforma que reduciría la jornada laboral a 40 horas semanales en México, un cambio que podría favorecer a más de trece millones de trabajadores.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó en la plenaria del grupo parlamentario de Morena que la propuesta ya se encuentra en proceso legislativo y que su aprobación permitirá avanzar hacia una mayor protección de los derechos laborales en el país.

Jornada de 40 horas se aplicará de manera gradual

Durante su intervención, Bolaños subrayó que la reforma busca modificar el artículo 123 de la Constitución y varios apartados de la Ley Federal del Trabajo. El objetivo consiste en establecer un nuevo límite: una semana laboral de 40 horas para todos los trabajadores formales. El secretario destacó que el proceso será gradual y que el calendario de implementación prevé:

2026 : entrada en vigor del periodo de transición

2027 : reducción a 46 horas semanales

2028 : ajuste a 44 horas

2029 : límite de 42 horas

2030: consolidación de la semana de 40 horas

8 millones 600 mil personas laboran actualmente entre 41 y 48 horas semanales, mientras que 2 millones 700 mil trabajan entre 49 y 57 horas, y poco más de dos millones superan las 58 horas.

Los sectores más beneficiados serán la industria manufacturera, el comercio, la hospitalidad, el transporte y los servicios de almacenamiento.

Destacan 4 beneficios destacados en reforma laboral

La reforma plantea mantener salarios y prestaciones intactos para quienes vean reducida su jornada, eliminando así el temor a una afectación económica directa. Entre los principales beneficios que la Secretaría del Trabajo prevé se encuentran:

Mayor tiempo de descanso para los trabajadores

Equilibrio entre la vida personal y laboral

Reducción de accidentes y fatiga

Jornadas dignas y límites claros para el tiempo de trabajo

Dentro del nuevo marco regulatorio se destacan cambios como:

Límite máximo de 12 horas diarias sumando jornada ordinaria y extraordinaria

Pago doble para hasta 12 horas extra semanales y triple para un máximo de 4 horas extraordinarias adicionales

Prohibición de trabajo extra para menores de 18 años

Obligación de registro electrónico para la jornada laboral

La Secretaría del Trabajo enfatizó que estas medidas pretenden garantizar derechos adquiridos y reforzar la vigilancia sobre su cumplimiento.