Actualización de precios: ¿Cuánto costará el Gas Bienestar del 1 al 7 de febrero de 2026?

El programa Gas Bienestar, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex), mantiene en febrero de 2026 su oferta de gas LP a precios regulados en la Ciudad de México, como parte de la estrategia del Gobierno federal para proteger la economía familiar frente a incrementos injustificados por parte de empresas privadas. Para la semana del 1 al 7 de febrero de 2026, los costos se mantienen por debajo de los máximos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Precios actualizados del Gas Bienestar del 1 al 7 de febrero de 2026

Carga de gas en envase de 20 kg : $380 pesos

Carga de gas en envase de 30 kg : $570 pesos

Envase vacío de 20 kg : $1,825 pesos

Envase vacío de 30 kg : $2,240 pesos

Envase de 20 kg con gas : $2,205 pesos

Envase de 30 kg con gas: $2,810 pesos

De acuerdo con información oficial, estos precios se mantienen dentro de los límites permitidos y buscan garantizar kilos de a kilo, además de ofrecer mayor seguridad en los hogares.

¿Qué es Gas Bienestar y por qué fue creado?

Gas Bienestar nació en 2021 como una empresa del Estado, impulsada por el Gobierno de México y operada por Pemex, con el objetivo de vender gas LP a un precio justo y evitar abusos que afecten el ingreso de las familias.

Los nuevos precios del Gas Bienestar para la primera semana de febrero de 2026 se mantienen por debajo del tope autorizado por la CRE.

El programa responde al compromiso gubernamental de que los energéticos no aumenten por encima de la inflación.

Desde su creación, se ha consolidado como una alternativa para miles de hogares que buscan reducir el gasto doméstico sin comprometer la seguridad, especialmente en zonas donde los precios del gas suelen elevarse.

Cómo funciona el programa de Gas Bienestar

El esquema opera mediante camiones repartidores oficiales, identificados y con personal uniformado, que recorren colonias de la Ciudad de México.

El servicio se basa en el intercambio de cilindros: el usuario entrega su tanque vacío o en mal estado y recibe uno nuevo o rehabilitado.

Para solicitar el servicio, los usuarios pueden llamar al 800 427 2222 y seleccionar la opción 3.

Gas Bienestar opera mediante el intercambio de cilindros: entregas tu tanque vacío y recibes uno lleno, nuevo o rehabilitado. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El reparto a domicilio es gratuito y, aunque no cuenta con un horario exacto, los pedidos realizados después de las 9:00 horas suelen entregarse al día siguiente.

Cobertura y seguridad: claves del Gas Bienestar en CDMX

Actualmente, Gas Bienestar opera en nueve alcaldías de la capital:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Uno de los principales diferenciadores del programa es la seguridad. Los cilindros pasan por procesos de revisión, sellado y control de calidad, lo que reduce el riesgo de fugas o accidentes.

Los cilindros pasan por revisiones de seguridad, sellado y control de calidad antes de ser distribuidos. Crédito: Cuartoscuro

Además, el personal autorizado puede retirar tanques dañados para evitar peligros dentro del hogar.

En 2026, Gas Bienestar se mantiene como una opción confiable que combina ahorro, regulación y seguridad, representando un alivio para las familias de la Ciudad de México ante el impacto del precio de los servicios básicos.