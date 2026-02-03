Sheinbaum confirma su apoyo a Michelle Bachelet para la dirección de la ONU

Claudia Sheinbaum. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura ante la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la mañanera del pueblo este 3 de febrero.

Reconoció que respalda la postulación de la expresidenta de Chile para ser la nueva representante de la organización mundial, debido a que cuenta con las cualidades necesarias para poder realizar las labores del cargo con eficiencia.

“Primero es mujer, segundo ella ya fue dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres”, declaró la mandataria mexicana.

Cuando se le cuestionó lo que representa este nombramiento para México, Sheinbaum aseguró que la decisión de apoyar su candidatura está relacionada con la visión y representación de la mandataria chilena frente a los problemas sociales que afectan diariamente al mundo.

Por otro lado, expresó que otra de las razones por las que respalda a Bachelet es porque se requiere de Bárcena como miembro del Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión para las inversiones públicas.

Michell Bachelet. (especial)

En el tema del bloqueo de petróleo por parte de Estados Unidos a Cuba, y el papel que tendría que jugar la exmandataria si llega la dirección de la ONU, la presidenta de México manifestó que ya se votó anteriormente en la organización a favor del término de la interrupción del combustible, a excepción de EU e Israel.

“Hay una mayoría que dice que debe terminar el bloqueo, que no se nos debe olvidar la situación de Cuba”, finalizó Sheinbaum.

Candidatura de Michell Bachelet

El paso 2 de febrero los Gobiernos de México, Brasil y Chile presentaron formalmente ante la ONU la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para el cargo de Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.

La aspirante ha desempeñado funciones de alto nivel en el sistema multilateral, como Alta Comisionada de la ONU en las áreas de derechos humanos y como directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Este nombramiento es el reflejo de la voluntad compartida de los países para contribuir de forma activa a un nuevo liderazgo internacional capaz de responder a los desafíos actuales, con la finalidad de facilitar el diálogo y el compromiso de la organización con el bienestar de las sociedades.

Michelle Bachelet es una representante digna para dotar a la ONU de un liderazgo con experiencia, legitimidad internacional y vocación de servicio público.