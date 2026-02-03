La ONU aplaude la reapertura limitada del paso de Rafá pero pide la entrada de ayuda "en cantidad suficiente"

El proceso de evacuación sanitaria desde la Franja de Gaza hacia Egipto, reanudado recientemente, ha permitido que algunos pacientes con graves problemas de salud crucen la frontera después de un largo periodo de cierre. Según consignó la ONU, esta reapertura parcial se ha restringido principalmente a personas y no contempla el acceso de ayuda humanitaria a través del paso de Rafá, lo que genera preocupación entre las agencias y organizaciones que operan en la zona.

Tal como publicó la ONU, el paso de Rafá, ubicado entre Gaza y Egipto, permaneció cerrado por casi dos años debido a la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Pese a que Naciones Unidas calificó el desbloqueo como un avance, la entidad reiteró sus demandas para que la entrada de suministros humanitarios sea autorizada en cantidades adecuadas y sin restricciones. Durante una conferencia de prensa, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, indicó: “Aplaudimos la reapertura del paso de Rafá. Como hemos dicho antes, los civiles deben poder salir y volver de forma voluntaria y segura, tal y como requiere el Derecho Internacional”. Dujarric también insistió en que los insumos esenciales “deben entrar en cantidades suficientes y con menos restricciones tanto por Rafá como por otros pasos fronterizos entre Gaza e Israel”.

Según detalló la ONU, la reapertura limitada ha permitido la evacuación de decenas de pacientes que necesitaban atención urgente, siendo respaldadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunas de estas transferencias hacia Egipto, reportó la ONU, se realizaron también a través del cruce de Kerem Shalom, que permanece bajo control israelí. Dujarric declaró su rechazo a los recientes bombardeos israelíes en Gaza, que provocaron cerca de treinta muertos en el fin de semana, episodios considerados los más intensos desde la entrada en vigencia del alto el fuego acordado el 10 de octubre de 2025 entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el marco de una propuesta impulsada por Estados Unidos. “Condenamos todos los asesinatos de civiles”, sentenció el portavoz.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó este martes que la evacuación reciente incluyó a cinco pacientes y siete acompañantes a través del paso de Rafá. Se trató, según citó la agencia, de la primera evacuación médica por esta ruta desde mediados de marzo de 2025. Tedros destacó que la OMS se centró en “garantizar el traslado seguro de los pacientes desde Gaza al cruce de Rafá”. Asimismo, advirtió que tras dos años de confrontación, el sistema de salud gazatí se encuentra completamente devastado y requiere con urgencia trabajos de rehabilitación y reconstrucción. Para reducir la necesidad de evacuaciones médicas al extranjero, la OMS señaló como máxima prioridad la expansión rápida de los servicios sanitarios dentro de Gaza, el aporte de insumos médicos, la reparación de instalaciones dañadas y el fortalecimiento de la atención crítica que permita levantar un sistema sanitario sostenible y resistente.

Además, Tedros solicitó la reapertura inmediata de la ruta para traslados a Cisjordania y Jerusalén Este y pidió a la comunidad internacional que más países se sumen a recibir pacientes que necesitan atención especializada indisponible en Gaza. Según los datos presentados por el director de la OMS, actualmente hay más de 18.500 personas en espera de atención fuera del enclave.

Save the Children, por su parte, expuso críticas a las recientes restricciones impuestas al procedimiento de evacuación. La organización no gubernamental advirtió que el límite diario de 150 personas saliendo y 50 ingresando haría que la evacuación total de casos urgentes tarde más de un año, durante el cual muchos de los afectados podrían perder la vida por falta de tratamiento, incluidos unos 4.000 menores de edad. Según reportó la ONG, casi 20.000 palestinos se encuentran a la espera de una oportunidad para recibir tratamiento médico fuera de Gaza.

Shuruq, colaboradora de Save the Children en Gaza, relató: “Con las nuevas restricciones, quienes necesitan evacuaciones médicas urgentes tardarían más de un año en salir de Gaza. Mientras tanto, morirán niños; no pueden esperar más”. Según un comunicado de la organización, solo quince personas habían recibido notificación para ser evacuadas ese día. Las familias, precisó, se concentran en hospitales de Jan Yunis a la espera de una oportunidad. Miles siguen sumidas en la incertidumbre. A la situación se suma la dificultad de las separaciones familiares, como puso de manifiesto Shuruq al recoger el testimonio de una madre que debía embarcarse en una evacuación con uno de sus hijos herido, a costa de dejar al resto de sus hijos en campamentos y en áreas amenazadas por bombardeos. “¿Cómo podemos separar a niños de sus padres, incluso cuando su vida depende de ello?”, expresó.

Además, el equipo de Save the Children llamó la atención sobre el descontento de la población de Gaza, cuyas expectativas ante la reapertura del paso de Rafá quedaron insatisfechas al comprobar que no contempla la reunificación familiar, ni acceso a la educación para quienes esperan estudiar en el extranjero, ni un aumento en la entrada de ayuda humanitaria. Shuruq insistió: “El paso de Rafá debe ser abierto sin restricciones. Cualquier otra cosa supone una peligrosa fachada”. Indicó también que la percepción de la población gazatí es la de permanecer atrapada bajo el control de Israel, sin cambios reales en su libertad de movimiento o acceso a recursos esenciales.

Según publicó la ONU, la reapertura del paso de Rafá formó parte de un programa piloto ejecutado el domingo, en el que intervinieron la Autoridad Palestina y observadores de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM). El de Rafá es el único cruce que no conecta con territorio israelí y representa una vía fundamental para la llegada de suministros a Gaza, cuya población sufre una grave crisis humanitaria derivada de las fuertes restricciones impuestas por Israel en el contexto del conflicto.

El acuerdo para la reapertura limitada de Rafá surge en el marco de la implementación de una propuesta de Estados Unidos, relacionada con la entrega de rehenes israelíes y la liberación parcial de prisioneros palestinos. Como reportó la ONU, el siguiente paso contempla la transferencia progresiva de la gestión de Gaza a un comité de tecnócratas palestinos, el llamado Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG). Este grupo se coordinará con la Junta de Paz presidida por Donald Trump para una transición en la que Hamás cedería las armas y las fuerzas israelíes se retirarían del enclave. Durante esta etapa, una misión internacional asumiría la responsabilidad del mantenimiento de la seguridad y el monitoreo del proceso de reconstrucción.

Mientras tanto, la atención internacional se concentra en la demanda reiterada por la entrada de ayuda humanitaria en cantidades suficientes, la rehabilitación sanitaria y la búsqueda de soluciones que permitan proteger los derechos fundamentales de la población de Gaza, hoy sujeta a un severo aislamiento y a la devastación social y humanitaria. La ONU, Save the Children y la OMS insisten en la urgencia de flexibilizar los controles fronterizos y agilizar los procedimientos tanto para evacuaciones médicas como para el suministro de insumos, con el fin de reducir las consecuencias que el bloqueo actual impone sobre la vida cotidiana en la Franja.