Salsa de tamarindo reducida en azúcar, un toque agridulce para realzar tus platillos

Esta preparación es ideal para aderezar cualquier tipo de carne

Existen muchas maneras de incluir el tamarindo en una dieta equilibrada, no solo como agua o un postre, también como un acompañamiento para un plato fuerte.

Y es que su sabor agridulce lo convierte en un acompañamiento ideal para el pollo, el cerdo y la res. Incluso, en los últimos años se ha convertido en una de las salsas favoritas de los mexicanos para comer con alitas o palomitas de pollo.

De acuerdo con una publicación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el tamarindo también se usa tradicionalmente como un remedio casero gracias a sus propiedades laxantes y diuréticas.

"Tiene un importante uso medicinal ya que, gracias a sus propiedades laxantes, diuréticas, astringentes, antipiréticas y antisépticas; con sus ramas, raíces, hojas, semillas y fruto se elaboran remedios para enfermedades del hígado, fiebre, asma, intoxicación alcohólica y problemas digestivos“, se lee.

Salsa de tamarindo | paso a paso

La salsa de tamarindo reducida en azúcar es una preparación espesa y agridulce, elaborada a base de pulpa de tamarindo, un poco de azúcar, vinagre, y especias. Se cocina lentamente hasta lograr una textura brillante y un sabor intenso, ideal para acompañar carnes, pescados o platos vegetarianos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 200 gr de pulpa de tamarindo (sin semillas)
  2. 250 cc de agua
  3. 25 gr de azúcar mascabado (o común, pero siempre poca cantidad)
  4. 1 cucharadita de sal fina
  5. 1 diente de ajo (picado)
  6. 1 cucharada de vinagre de alcohol (o de manzana)
  7. 1 pizca de ají molido (opcional, para un toque picante)
  8. 1/2 cucharadita de comino molido
  9. 1 hoja de laurel (opcional)
  10. Pimienta negra molida, a gusto
Procedimiento

  1. Disolver la pulpa de tamarindo en el agua caliente, removiendo hasta que se forme una pasta densa y homogénea.
  2. Colar para eliminar restos de fibra y semillas. Llevar la pulpa colada a una cacerola.
  3. Agregar el ajo picado, el azúcar mascabo, la sal, el vinagre, el comino, el laurel y una pizca de ají molido.
  4. Cocinar a fuego medio, removiendo cada tanto, hasta que la salsa reduzca y espese, unos 20 minutosNo descuidar la cocción, ya que puede pegarse al fondo fácilmente.
  5. Una vez que alcanzó una textura similar a una mermelada liviana, retirar el laurel y ajustar el punto de sal y pimienta.
  6. Enfriar antes de embotellar. La salsa se intensifica al reposar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 1 frasco chico (200 cc), suficiente para 4 a 6 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 45 kcal
  • Grasas: 0,2 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 0,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa dura hasta 2 semanas en el refrigerador, solo si se guarda en un recipiente de vidrio hermético.

