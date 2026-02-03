Salsa de tamarindo reducida en azúcar, un toque agridulce para realzar tus platillos

Existen muchas maneras de incluir el tamarindo en una dieta equilibrada, no solo como agua o un postre, también como un acompañamiento para un plato fuerte.
Y es que su sabor agridulce lo convierte en un acompañamiento ideal para el pollo, el cerdo y la res. Incluso, en los últimos años se ha convertido en una de las salsas favoritas de los mexicanos para comer con alitas o palomitas de pollo.
De acuerdo con una publicación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el tamarindo también se usa tradicionalmente como un remedio casero gracias a sus propiedades laxantes y diuréticas.
"Tiene un importante uso medicinal ya que, gracias a sus propiedades laxantes, diuréticas, astringentes, antipiréticas y antisépticas; con sus ramas, raíces, hojas, semillas y fruto se elaboran remedios para enfermedades del hígado, fiebre, asma, intoxicación alcohólica y problemas digestivos“, se lee.
Salsa de tamarindo | paso a paso
La salsa de tamarindo reducida en azúcar es una preparación espesa y agridulce, elaborada a base de pulpa de tamarindo, un poco de azúcar, vinagre, y especias. Se cocina lentamente hasta lograr una textura brillante y un sabor intenso, ideal para acompañar carnes, pescados o platos vegetarianos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 200 gr de pulpa de tamarindo (sin semillas)
- 250 cc de agua
- 25 gr de azúcar mascabado (o común, pero siempre poca cantidad)
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 diente de ajo (picado)
- 1 cucharada de vinagre de alcohol (o de manzana)
- 1 pizca de ají molido (opcional, para un toque picante)
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1 hoja de laurel (opcional)
- Pimienta negra molida, a gusto
Procedimiento
- Disolver la pulpa de tamarindo en el agua caliente, removiendo hasta que se forme una pasta densa y homogénea.
- Colar para eliminar restos de fibra y semillas. Llevar la pulpa colada a una cacerola.
- Agregar el ajo picado, el azúcar mascabo, la sal, el vinagre, el comino, el laurel y una pizca de ají molido.
- Cocinar a fuego medio, removiendo cada tanto, hasta que la salsa reduzca y espese, unos 20 minutos. No descuidar la cocción, ya que puede pegarse al fondo fácilmente.
- Una vez que alcanzó una textura similar a una mermelada liviana, retirar el laurel y ajustar el punto de sal y pimienta.
- Enfriar antes de embotellar. La salsa se intensifica al reposar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 1 frasco chico (200 cc), suficiente para 4 a 6 porciones como acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 45 kcal
- Grasas: 0,2 gr
- Carbohidratos: 10 gr
- Proteínas: 0,5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La salsa dura hasta 2 semanas en el refrigerador, solo si se guarda en un recipiente de vidrio hermético.