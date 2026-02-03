Quiénes son los mexicanos que más grammys han ganado en la historia de la premiación

El pasado domingo se llevó a cabo la ceremonia anual de los Premios Grammy, el galardón más importante de la industria de la música. Los ganadores fueron variados: desde Lady Gaga a Mejor Álbum Pop Vocal, hasta Bad Bunny, quien se llevó el premio más importante de la noche: Mejor Álbum. Entre lágrimas y aplausos de la audiencia, el puertorriqueño aceptó el gramófono y se convirtió en el primer latino en lograr tal hazaña.
México y su historia en los Premios Grammy
El impacto de los artistas mexicanos en los Premios Grammy refleja no solo el reconocimiento internacional, sino la consolidación de un liderazgo cultural capaz de proyectar la música nacional hacia los escenarios internacionales.
Entre los logros más destacados figura la hazaña de Carlos Santana, quien acumuló 10 premios a lo largo de su trayectoria, con énfasis en las ocho estatuillas obtenidas en una sola noche por su álbum Supernatural.
Por su parte, Luis Miguel cuenta con 6 Grammys y 6 Latin Grammys. Esta victoria definió la proyección internacional de su carrera y marcó un precedente para las nuevas generaciones, según reporta Líderes Mexicanos.
En el caso de las mujeres, Natalia Lafourcade es la artista con más éxito en la institución, con 4 Grammy y 10 nominaciones que avalan su ascenso artístico y su capacidad para reinventar el repertorio nacional. Además, tiene otros 20 Premios Latin Grammy.
¿Quién ganó en los pasados Premios Grammy? Estas son las categorías más importantes y sus triunfadores
Grabación del Año
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Anxiety — Doechii
- WILDFLOWER — Billie Eilish
- Abracadabra — Lady Gaga
- Luther — Kendrick Lamar with SZA GANADOR
- The Subway — Chappell Roan
- APT. — ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR
- SWAG — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM — Lady Gaga
- GNX — Kendrick Lamar
- MUTT — Leon Thomas
- CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
Canción del año
- Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- Anxiety — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- APT. — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas (ROSÉ, Bruno Mars)
- DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio et al. (Bad Bunny)
- Golden (From “KPop Demon Hunters”) — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X)
- Luther — Jack Antonoff et al. (Kendrick Lamar with SZA)
- Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)
- WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish) — GANADORA
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean — GANADORA
- KATSEYE
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor álbum pop vocal
- SWAG — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Something Beautiful — Miley Cyrus
- MAYHEM — Lady Gaga — GANADOR
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims
Mejor grabación dance pop
- Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra — Lady Gaga — GANADORA
- Midnight Sun — Zara Larsson
- Just Keep Watching — Tate McRae
- Illegal — PinkPantheress
Productor del año (no clásico)
- Dan Auerbach
- Cirkut — GANADOR
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave