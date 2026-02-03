México

Quiénes son los mexicanos que más grammys han ganado en la historia de la premiación

México cuenta con varios artistas que han triunfadora en la ceremonia

ARCHIVO - Natalia Lafourcade posa
ARCHIVO - Natalia Lafourcade posa en la sala de prensa con el premio a mejor álbum de rock o música alternativa latina por "De todas las flores" en la 66a entrega anual de los Grammy el 4 de febrero de 2024, en Los Ángeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El pasado domingo se llevó a cabo la ceremonia anual de los Premios Grammy, el galardón más importante de la industria de la música. Los ganadores fueron variados: desde Lady Gaga a Mejor Álbum Pop Vocal, hasta Bad Bunny, quien se llevó el premio más importante de la noche: Mejor Álbum. Entre lágrimas y aplausos de la audiencia, el puertorriqueño aceptó el gramófono y se convirtió en el primer latino en lograr tal hazaña.

México y su historia en los Premios Grammy

ARCHIVO - Carlos Santana posa
ARCHIVO - Carlos Santana posa con sus premios Grammy en la 42a entrega anual de los Premios Grammy en Los Angeles el 23 de febrero del 2000. El documental "Carlos" presenta la vida y la obra del artista. (Foto AP/Reed Saxon, archivo)

El impacto de los artistas mexicanos en los Premios Grammy refleja no solo el reconocimiento internacional, sino la consolidación de un liderazgo cultural capaz de proyectar la música nacional hacia los escenarios internacionales.

Entre los logros más destacados figura la hazaña de Carlos Santana, quien acumuló 10 premios a lo largo de su trayectoria, con énfasis en las ocho estatuillas obtenidas en una sola noche por su álbum Supernatural.

Por su parte, Luis Miguel cuenta con 6 Grammys y 6 Latin Grammys. Esta victoria definió la proyección internacional de su carrera y marcó un precedente para las nuevas generaciones, según reporta Líderes Mexicanos.

Foto: Captura de YouTube/El Nueve
Foto: Captura de YouTube/El Nueve Argentina

En el caso de las mujeres, Natalia Lafourcade es la artista con más éxito en la institución, con 4 Grammy y 10 nominaciones que avalan su ascenso artístico y su capacidad para reinventar el repertorio nacional. Además, tiene otros 20 Premios Latin Grammy.

¿Quién ganó en los pasados Premios Grammy? Estas son las categorías más importantes y sus triunfadores

Lady Gaga acepta el premio
Lady Gaga acepta el premio "Mejor Álbum Pop Vocal" por Mayhem. REUTERS/Daniel Cole

Grabación del Año

  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • Anxiety — Doechii
  • WILDFLOWER — Billie Eilish
  • Abracadabra — Lady Gaga
  • Luther — Kendrick Lamar with SZA GANADOR
  • The Subway — Chappell Roan
  • APT. — ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

Bad Bunny acepta el premio
Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR
  • SWAG — Justin Bieber
  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM — Lady Gaga
  • GNX — Kendrick Lamar
  • MUTT — Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Canción del año

  • Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • Anxiety — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • APT. — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas (ROSÉ, Bruno Mars)
  • DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio et al. (Bad Bunny)
  • Golden (From “KPop Demon Hunters”) — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X)
  • Luther — Jack Antonoff et al. (Kendrick Lamar with SZA)
  • Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)
  • WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish) — GANADORA

Mejor artista nuevo

Olivia Dean en la entrega
Olivia Dean en la entrega de los Grammy, en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni
  • Olivia Dean — GANADORA
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor álbum pop vocal

  • SWAG — Justin Bieber
  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful — Miley Cyrus
  • MAYHEM — Lady Gaga — GANADOR
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Mejor grabación dance pop

  • Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco
  • Abracadabra — Lady Gaga — GANADORA
  • Midnight Sun — Zara Larsson
  • Just Keep Watching — Tate McRae
  • Illegal — PinkPantheress

Productor del año (no clásico)

  • Dan Auerbach
  • Cirkut — GANADOR
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

