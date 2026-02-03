Quiénes son los mexicanos que más grammys han ganado en la historia de la premiación

ARCHIVO - Natalia Lafourcade posa en la sala de prensa con el premio a mejor álbum de rock o música alternativa latina por "De todas las flores" en la 66a entrega anual de los Grammy el 4 de febrero de 2024, en Los Ángeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El pasado domingo se llevó a cabo la ceremonia anual de los Premios Grammy, el galardón más importante de la industria de la música. Los ganadores fueron variados: desde Lady Gaga a Mejor Álbum Pop Vocal, hasta Bad Bunny, quien se llevó el premio más importante de la noche: Mejor Álbum. Entre lágrimas y aplausos de la audiencia, el puertorriqueño aceptó el gramófono y se convirtió en el primer latino en lograr tal hazaña.

México y su historia en los Premios Grammy

ARCHIVO - Carlos Santana posa con sus premios Grammy en la 42a entrega anual de los Premios Grammy en Los Angeles el 23 de febrero del 2000. El documental "Carlos" presenta la vida y la obra del artista. (Foto AP/Reed Saxon, archivo)

El impacto de los artistas mexicanos en los Premios Grammy refleja no solo el reconocimiento internacional, sino la consolidación de un liderazgo cultural capaz de proyectar la música nacional hacia los escenarios internacionales.

Entre los logros más destacados figura la hazaña de Carlos Santana, quien acumuló 10 premios a lo largo de su trayectoria, con énfasis en las ocho estatuillas obtenidas en una sola noche por su álbum Supernatural.

Por su parte, Luis Miguel cuenta con 6 Grammys y 6 Latin Grammys. Esta victoria definió la proyección internacional de su carrera y marcó un precedente para las nuevas generaciones, según reporta Líderes Mexicanos.

Foto: Captura de YouTube/El Nueve Argentina

En el caso de las mujeres, Natalia Lafourcade es la artista con más éxito en la institución, con 4 Grammy y 10 nominaciones que avalan su ascenso artístico y su capacidad para reinventar el repertorio nacional. Además, tiene otros 20 Premios Latin Grammy.

¿Quién ganó en los pasados Premios Grammy? Estas son las categorías más importantes y sus triunfadores

Lady Gaga acepta el premio "Mejor Álbum Pop Vocal" por Mayhem. REUTERS/Daniel Cole

Grabación del Año

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

WILDFLOWER — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

Luther — Kendrick Lamar with SZA GANADOR

The Subway — Chappell Roan

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del año

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny GANADOR

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Canción del año

Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

Anxiety — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

APT. — Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas (ROSÉ, Bruno Mars)

DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio et al. (Bad Bunny)

Golden (From “KPop Demon Hunters”) — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X)

Luther — Jack Antonoff et al. (Kendrick Lamar with SZA)

Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)

WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish) — GANADORA

Mejor artista nuevo

Olivia Dean en la entrega de los Grammy, en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Olivia Dean — GANADORA

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor álbum pop vocal

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Something Beautiful — Miley Cyrus

MAYHEM — Lady Gaga — GANADOR

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) — Teddy Swims

Mejor grabación dance pop

Bluest Flame — Selena Gomez & benny blanco

Abracadabra — Lady Gaga — GANADORA

Midnight Sun — Zara Larsson

Just Keep Watching — Tate McRae

Illegal — PinkPantheress

Productor del año (no clásico)

Dan Auerbach

Cirkut — GANADOR

Dijon

Blake Mills

Sounwave