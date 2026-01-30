México

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

Entre los detenidos se encuentran dos elementos de la Policía Municipal

Secretario de seguridad de México,
Secretario de seguridad de México, Omar García Harfuch, durante conferencia matutina. Foto: Presidencia

Once personas fueron detenidas por autoridades federales y estatales luego de ser identificados como presuntos integrantes de bandas delictivas relacionadas con homicidios en dos municipios del Estado de México.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los detenidos operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, esto debido a que están vinculados con al menos 16 asesinatos, así como en la distribución y venta de drogas.

Entre los detenidos se encuentran 10 hombres y una mujer, quienes son identificados como presuntos miembros de las células denominadas “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, incluyendo a dos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán.

Su arresto se llevó a cabo como parte de la coordinación con instituciones de seguridad para atender delitos que afectan a la sociedad, por lo que se desarrollaron líneas de investigación para identificar a los responsables de homicidios en Tultitlán.

Los datos recabados permitieron a las autoridades ubicar dos municipios como las zonas de movilidad de diversos generadores de violencia, por lo que se efectuaron operativos que permitieron su captura.

Dos policías municipales ente los detenidos

Foto: SSPC
Foto: SSPC

Las autoridades informaron que entre los detenidos se encuentran dos elementos de la Policía Municipal de Tultitlán identificados como Lucio “N”, alias “El Señor del Sombrero”, y Enrique “N”.

De acuerdo con los datos proporcionados, Lucio “N” se desempeñaba como líder de la banda delictiva “Los Monas”, además de fungir como Jefe de Operaciones de Inteligencia de la Policía Municipal.

En esta misma célula se encontraba Enrique “N”, quien era policía municipal activo y desempeñaba actividades de sicariato.

Además de los policías, fueron arrestados cinco presuntos integrantes de la banda delictiva:

  • Francisco Javier “N”, alias “El Donas”, identificado como líder de choque.
  • Pako Uriel “N”, sicario.
  • Fátima “N”, alias “La Fany”, señalada como distribuidora y casa de seguridad.
  • Iván “N”, alias “Meca”, señalado como halcón.
  • Néstor “N”, también halcón.
Foto: Fiscalía del Edomex
Foto: Fiscalía del Edomex

Por su parte, de la banda delictiva de “Los Lobos” fueron arrestados Luis Antonio “N”, alias “Lobito”, identificado como distribuidor, y David “N”, quien se desempeñaba como halcón.

De la banda de “Los Portales” fueron capturados Gojan Josafat “N”, señalado como halcón, y Einar Quitze “N”, también acusado de actividades de halconeo.

La SSPC informó que a los once detenidos se les informaron sus derechos de ley, y posteriormente fueron ingresados a centros penitenciarios del Estado de México, donde se determinará su situación jurídica.

En los trabajos de inteligencia e investigación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía del Edomex y de la Secretaría de Seguridad estatal.

