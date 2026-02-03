Lucero celebra con un emotivo mensaje el cumpleaños de su hija Lucerito Mijares

Lucero celebra el cumpleaños de su hija Lucerito Mijares con emotivos mensajes en redes sociales que muestran su cercanía. - (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

Lucero dedicó un mensaje cargado de afecto a su hija Lucerito Mijares por su cumpleaños número 21, mostrando nuevamente la cercanía y complicidad que las caracteriza. A través de sus redes sociales, la cantante compartió su cariño con fotos, videos y mensajes en vivo.

La relación entre madre e hija se ha mostrado en diversas ocasiones como un vínculo cercano, lleno de admiración y apoyo mutuo. El mensaje de Lucero reflejó gratitud, orgullo y deseos de bienestar para esta nueva etapa en la vida de su hija.

Las palabras de la artista no solo celebraron el cumpleaños de Lucerito, sino que también transmitieron valores como la perseverancia, la alegría y la importancia de seguir los sueños personales.

Un mensaje lleno de cariño y buenos deseos

Lucero celebra el cumpleaños de su hija Lucerito Mijares con emotivos mensajes en redes sociales que muestran su cercanía. Crédito: (X/@LuceroMexico)

Lucero expresó en su mensaje: “Mi preciosa favorita del mundo entero. Te deseo un cumpleaños muy feliz, un día brutal, y que todo el año sea de pura felicidad, de todo lo que te mereces y más”.

Destacó la importancia de la salud, los proyectos personales y las emociones que enriquecen la vida, deseando a su hija momentos de alegría y aprendizaje durante el año que comienza.

Además, resaltó la luz y el carácter de Lucerito, recordándole que siga siendo auténtica y que continúe sorprendiendo con su sonrisa y su voz.

Bendiciones y motivación personal

La cantante Lucero destaca el fuerte vínculo madre e hija al compartir fotos y videos personales para festejar a Lucerito Mijares. - (Foto: @luceromexico)

En su mensaje, Lucero también deseó que fuerzas espirituales acompañen a su hija en cada paso: “Que Dios y la Virgencita sigan iluminando y guiando tu camino”.

La cantante alentó a Lucerito a mantener su ilusión, su ánimo y la alegría que contagia a quienes la rodean, destacando su corazón noble y su capacidad de inspirar.

La reflexión también incluyó un toque de ternura y admiración por sus gestos y personalidad, reconociendo la originalidad y espontaneidad que ha mostrado desde pequeña.

Una celebración de vínculo y ejemplo familiar

Lucero expresa orgullo y esperanza en los nuevos proyectos personales de su hija, deseando salud y momentos de aprendizaje. - (Captura de YouTube/Lucero)

Lucero cerró su mensaje con un emotivo recordatorio de amor: “Te amo con todo mi corazón y como ni siquiera lo imaginas. Feliz cumple mi Lucero hermosa”.

La publicación reafirma el papel de la madre como guía y apoyo, así como la importancia de cultivar relaciones familiares cercanas y afectuosas.

El mensaje no solo celebró un cumpleaños, sino que se convirtió en una muestra pública de admiración, orgullo y motivación hacia Lucerito Mijares.