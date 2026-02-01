Los primos Alejandra y Noé salieron de un bar en Tlalnepantla y desaparecieron

Los primos Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas salieron a un bar ubicado en Fuentes de Satélite, Tlalnepantla, Estado se México pero no regresaron a casa

El pasado 30 de enero Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas salieron a un bar ubicado en Fuentes de Satélite, Tlalnepantla, Estado se México, sin embargo, no regresaron a casa.

A partir del 31 de enero se iniciaron los trámites correspondientes para iniciar la búsqueda de los jóvenes sin mucho exito.

Alejandra Rojas y Noé Pérez viajaban en un carro Jetta 2006 color gris plata. Las placas aún se desconocen.

Sus celulares fueron apagados desde el 31 de enero, ya que no entran mensajes ni llamadas a ninguno de los dos.

Familiares de los desaparecidos hacen un llamado a la sociedad para localizar a Alejandra Rojas Báez y Noé Pérez Rojas de forma urgente.

Ecatepec, Toluca y Naucalpan se consolidaron en 2025 como los tres municipios del Estado de México (Edomex) con mayor número de personas desaparecidas, al concentrar mil 441 casos de los 5 mil 579 reportados entre enero y el 11 de diciembre de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Ecatepec encabezó la lista con 681 desapariciones, seguido de Toluca con 391 y Naucalpan con 369.

A pesar de la reducción general del 7.82 por ciento en la entidad respecto al mismo periodo de 2024, Naucalpan fue el único de estos tres municipios que registró un incremento de 14.19 por ciento.

Los diez municipios que concentraron el mayor número de casos durante 2025, según la CNB, fueron: Ecatepec con 681 casos; Toluca con 391; Naucalpan con 369; Nezahualcóyotl con 244; Cuautitlán Izcalli con 234; Tlalnepantla con 211; Chalco con 209; Chimalhuacán con 206; Atizapán de Zaragoza con 180; y Tecámac con 172.

Estas diez demarcaciones acumularon 2 mil 897 desapariciones, más de la mitad del total estatal.

De las 5 mil 579 personas reportadas como desaparecidas en todo el Edomex en 2025, 3 mil 698 fueron localizadas, es decir, el 66.28 por ciento, y mil 881 seguían sin ser encontradas al 11 de diciembre, según los registros oficiales de la CNB.

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruíz Sandoval, ha referido que de las 132 mil personas reportadas como desaparecidas en el país, más de 80 mil ocurrieron solamente en los últimos siete años de gobiernos morenistas.

En el Estado de México la situación es más grave, advirtió, pues de las 14 mil 719 personas desaparecidas y sin ser localizadas, más de 8 mil 200 casos se dieron en los últimos dos años del actual gobierno estatal de Morena, cifras que pueden ser consultadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Lo más alarmante es que ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Morena, esto representa el 56.3 % del total histórico, hablamos de más de la mitad de todas las desapariciones registradas en el Estado, y es muestra de la indiferencia y el abandono.