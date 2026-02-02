Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Nicole Pardo, conocida como ‘La Nicholette’, reapareció en Instagram tras ser reportada como desaparecida en Culiacán el 24 de enero (IG)

Nicole Pardo, conocida en redes como ‘La Nicholette’, compartió en las últimas horas en Instagram un mensaje dirigido a sus seguidores tras haber sido reportada como desaparecida y posteriormente localizada el 24 de enero en Culiacán, Sinaloa.

En su mensaje, la influencer de 21 años afirmó que ha recibido amenazas y pidió: “Déjenme ser”. En su intervención, ‘La Nicholette’ explicó que algunas personas piensan que su desaparición fue un engaño y expresó que ha sido blanco de violencia digital.

La joven señaló: “En estos días saldré a contar lo que en verdad me pasó para ya dejar todo en el pasado”, enfatizando que espera comenzar una nueva etapa y que cada usuario puede decidir si la acompañará o no.

“Todos los días recibo amenazas, gente pensando que fue falso, que me merezco lo peor. Todos cometemos errores. Acabo de cumplir 21 años. Déjenme ser, ahora me toca empezar de cero otra vez. Ustedes deciden en quedarse a ver esta nueva etapade mi vida o seguir echando hate”, escribió.

La influencer de 21 años afirmó haber recibido amenazas y solicitó respeto a su privacidad frente a sus más de 200.000 seguidores en redes socialess (IG)

La localización con vida de la influencer fue posible gracias a un operativo conjunto entre autoridades estatales, fuerzas federales y en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, según informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en conferencia de prensa el pasado 26 de enero.

La joven permaneció privada de la libertad durante cuatro días tras ser interceptada el 20 de enero en el sector Isla Musalá, en Culiacán.

La difusión en redes sociales de un video que muestra a una mujer siendo sometida por al menos dos hombres y obligada a subir a un vehículo, motivó la rápida emisión de una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado, acción que coincidió con la vestimenta observada en el material compartido en plataformas digitales.

La influencer ha compartido en las últimas horas aspectos de la celebración por sus 21 años (IG)

Rocha Moya aseguró que él mismo dio seguimiento al caso y mantuvo contacto directo con el cónsul de Estados Unidos, así como con autoridades mexicanas, enfatizando que la información solo se compartió oficialmente cuando hubo avances confirmados por las instancias responsables.

El gobernador precisó que la conducción de las investigaciones estuvo “siempre a cargo de la Fiscalía del Estado y de las fuerzas del orden en Sinaloa”. Una vez localizada, se decidió mantener reserva informativa hasta obtener una prueba de vida.

La confirmación se realizó mediante material fotográfico proporcionado por la Fiscalía, que acreditó que Nicole Pardo se encontraba con vida y ya en su domicilio.

Un video que revela supuestos nexos criminales

Por otra parte, circula un video donde, supuestamente, la influencer hace declaraciones acerca de conexiones con un grupo delictivo de Sinaloa. Tanto ‘La Nicholette’ como las autoridades no han confirmado o desmentido la autenticidad de ese contenido.

La Tiktoker La Nicholette apareció en un video y habló de trabajar para El Mayito Flaco Crédito: Redes Sociales

Al cierre del operativo, Rocha Moya aclaró que aún se desconoce si la joven fue liberada por sus captores o localizada como resultado directo de la actuación policial, ya que no se contaba con información precisa sobre las circunstancias de su reaparición.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades según la ley.

Conmovida y agradecida en una iglesia católica

En tanto, al mismo tiempo La Nicholette reapareció en público visiblemente conmovida: la influencer acudió a una iglesia católica y agradeció el apoyo recibido durante los días en que estuvo secuestrada.

La joven Nichole Pardo, mejor conocida como “La Nicholette”, reapareció en una iglesia de Culiacán tras ser liberada luego de varios días privada de su libertad. (Redes sociales)

La originaria de Phoenix, Arizona, fue vista en una ceremonia religiosa en una iglesia de la sindicatura de El Salado. Durante el acto, Nicole Pardo Molina subió al altar y se dirigió a los asistentes para expresar su agradecimiento por las oraciones y el apoyo que recibió mientras estuvo desaparecida.

“Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe”, declaró con la voz entrecortada.

La aparición pública deLa Nicholettese produjo un día después de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmara su localización con vida, tras cuatro días de búsqueda.