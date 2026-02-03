México

Imelda Tuñón culpa a Marco Chacón de la muerte de Julián Figueroa: “Me dejó sin papá para mi hijo”

La actriz vislumbró una posible demanda contra el esposo de Maribel Guardia bajo el marco legal de la Ley Olimpia

El comunicador contó sobre un posible trío amoroso

Imelda Tuñón, viuda del cantante Julián Figueroa, señaló públicamente al abogado Marco Chacón de causar el deceso de su pareja. Los señalamientos surgen horas después de la filtración de un video grabado por Figueroa meses antes de su muerte que puso bajo el escrutinio público la salud mental de la actriz.

Las acusaciones de Imelda Tuñón contra Marco Chacón

El lunes, el periodista Javier Ceriani difundió en su canal de YouTube un video que registra una disputa doméstica entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón en la colonia Pedregal, en Ciudad de México. Las imágenes documentan el momento en el que la actriz golpea su cabeza contra el suelo, mientras Figueroa graba y se deslinda de las lesiones visibles en su esposa.

Imelda Tuñón arremetió contra Marco Chacón

Durante una reciente interacción con sus seguidores en Instagram, Imelda Tuñón acusó a Marco Chacón, esposo de su suegra, la actriz Maribel Guardia, de filtrar el video a los medios y redes sociales.

“Ya estamos trabajando en eso, no solo es prueba de la violencia de Julián sino que me revictimiza y Marco Chacón era el único con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso”, indicó Tuñón, dejando entrever ampararse en la Ley Olimpia para iniciar un proceso judicial.

Posteriormente, acusó al abogado de influir en el deceso de Julián Figueroa. De acuerdo con Tuñón, Marco Chacón interfirió en la rehabilitación del artista.

“El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia, Julián siguió con las sustancias… primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo”, escribió.
Un collage televisivo presenta al presentador Javier Ceriani y a Imelda Tuñón

Chacón ha sido clave en el proceso legal que inició Maribel Guardia en 2025 en contra de Imelda Tuñón por la custodia total de su nieto. La actriz costarricense argumentó en su demanda una presunta omisión en los cuidados del menor.

Luego de un primer falló a su favor, en marzo de ese mismo año, un juez determinó que el menor debía estar bajo custodia de su madre. La decisión fue aceptada públicamente por Maribel Guardia; sin embargo, de acuerdo con versiones periodísticas, desde entonces ha promovido recursos legales para probar que su nuera no es apta para cuidar al menor.

(Instagram)

Un proceso legal marcado por filtraciones

Meses antes de que el clip fuera difundido por Ceriani, otras pruebas que presuntamente formaban parte de la carpeta de investigación del caso, fueron filtradas a redes sociales. Entre ellas destacaban videos y fotografías de Tuñón recibiendo supuestas drogas en casa de Maribel Guardia, durante la etapa en la que ella y su hijo cohabitaron el lugar.

Tuñón, quien obtuvo la custodia de su hijo tras acreditar ser apta para su cuidado y someterse a pruebas de dopaje, ha acusado a su suegra de mantener dinámicas negativas para el pequeño. En diálogo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, señaló que la actriz accedía a pasar tiempo con otras personas a cambio de fuertes cantidades de dinero.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido. Él me dijo: Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche.’ También me dijo eso otra persona… hace muchos años”, sostuvo Imelda Tuñón.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastian.

