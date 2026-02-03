Imelda Tuñón va contra Marco Chacón y buscará amparo en Ley Olimpia si se filtran otros videos: “Era el único con acceso”

El periodista Gustavo Adolfo Infante señaló una posible relación sentimental entre Chacón e Imelda Tuñón. (Fotos: @imetuñon, @marco_chaconf, Instagram)

Imelda Tuñón anunció que tomará acciones legales amparada en la Ley Olimpia, luego de la filtración de un video privado en el que aparece durante una discusión con su fallecido esposo, Julián Figueroa.

La actriz señaló a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como la persona que tenía acceso al material y advirtió que procederá jurídicamente ante la difusión no consentida del contenido.

Lo que dijo Imelda Tuñón en Instagram tras la filtración

En las últimas horas, Imelda Tuñón respondió a seguidores en su cuenta de Instagram sobre la polémica por la publicación de un video en el que se le observa autolesionándose.

Al cuestionamiento de por qué permaneció en una situación de aparente violencia, Tuñón explicó: “Nos tenían restringidos a los 3, sí, incluido Julián, en muchos aspectos, no podía decirle a mi familia lo que pasaba, afortunadamente las muchachas sí lo hicieron”.

Imelda Tuñón anuncia el lanzamiento de contenido exclusivo. (IG(/imetunon)

Consultada sobre el estado de Julián Figueroa antes de su muerte, Tuñón relató:

“El imbécil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia, Julián siguió con las sustancias… primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo”.

Sobre la difusión del video, Tuñón fue enfática en señalar las posibles consecuencias legales para Marco Chacón:

“Ya estamos trabajando en eso, no solo es prueba de la violencia de Julián sino que me revictimiza y Marco Chacón era el único con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso”.

¿Qué dijo Imelda Tuñón del video?

Referente al contexto del video, la actriz aclaró:

“Es sacado de contexto, reacción a una violencia doméstica de Julián, tengo fotos y testigos. Marco Chacón es el que tiene en posesión el teléfono de Julián, por lo cual además de revictimizarme se está utilizando material de manera ilícita y hay varias leyes que me respaldan en esto, es lo que necesitaba para poder procesarlo”.

La viuda de Julián Figueroa contestó algunos comentarios en ig (Captura de pantalla/Instagram)

Finalmente, al ser consultada sobre si por ser viuda ella no es quien debería tener el teléfono de Julián, ella respondió: “Fui mal informada en su momento, no sé que otros videos de nuestra privacidad pueda soltar por ahí pero creo que me puedo proteger con la ley Olimpia".

La viuda de Julián Figueroa contestó algunos comentarios en ig (Captura de pantalla/Instagram)

¿Qué se sabe del video?

El video filtrado muestra una discusión entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa, grabada presuntamente por el propio cantante antes de su fallecimiento.

El material fue difundido por el periodista Javier Ceriani y muestra a Tuñón golpeándose la cabeza contra el suelo cubierto por una toalla, mientras Figueroa advierte que tiene pruebas para defenderse ante posibles acusaciones y menciona un incidente en que ella le habría arrojado acetona.

La publicación del video reavivó el conflicto legal y mediático entre Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón.

La viuda de Julián Figueroa pidió el apoyo de sus seguidores para denunciar la cuenta de Javier Ceriani

El caso se suma a una serie de disputas familiares y acusaciones cruzadas que han marcado la relación entre Tuñón y la familia Figueroa desde el fallecimiento de Julián en 2023.

¿Qué es la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia es una reforma legal vigente en México que sanciona la difusión de imágenes, videos o audios de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.

Considera delito grabar, compartir, distribuir o publicar material privado sin autorización, con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión y multas superiores a 80 mil pesos.

La legislación reconoce como agravantes si el delito es cometido por una persona con la que existió una relación sentimental, un servidor público, o si el acto causa daño psicológico, sexual o patrimonial a la víctima.

Además, protege a quienes sufran violencia digital y mediática, es decir, cualquier acto en medios de comunicación que promueva estereotipos sexistas, discriminación de género o cause daño a la integridad de mujeres y niñas.

La Ley Olimpia fue impulsada tras el caso de Olimpia Coral Melo, quien en 2014 fue víctima de violencia digital en Puebla.