“El Insurgente” arranca sus primeros viajes con gran afluencia en ruta Zinacantepec-Observatorio

El Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” inició esta semana la operación completa de su servicio entre Zinacantepec (Estado de México) y Observatorio en la Ciudad de México, lo que generó una fuerte afluencia de pasajeros desde las primeras horas de este martes.

Usuarios de distintas estaciones reportaron largas filas tanto para adquirir boletos como para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo que provocó aglomeraciones y retrasos en el acceso al tren. A pesar de ello, muchos pasajeros señalaron que el nuevo servicio representa una alternativa más rápida y cómoda frente a los traslados por carretera.

El puente ferroviario, que por primera vez conecta directamente el centro del Estado de México con la capital del país, promete transformar la movilidad metropolitana al reducir considerablemente los tiempos de viaje. La operación completa de El Insurgente se espera que beneficie a miles de personas que diariamente se desplazan entre ambos puntos.

La puesta en marcha de esta conexión representa un hito significativo en un proyecto que ha estado en desarrollo por más de una década y que busca modernizar la infraestructura de transporte en la región.