México

Ataque armado contra elementos de seguridad en SLP deja tres agentes heridos y cuatro agresores detenidos

Dos de los capturados fueron identificados como probables elementos activos de la policía municipal de San Ciro De Acosta

Guardar
Vehículo en el que se
Vehículo en el que se trasladaban los civiles armados. Foto: Guardia Civil SLP

Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero se registró un enfrentamiento armado en la zona Media del municipio de San Ciro de Acosta, en el estado de San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Civil Estatal regresaban de realizar labores de prevención y vigilancia en la feria de San Ciro de Acosta, por lo que se trasladaron para dar seguridad perimetral.

Cuando circulaban sobre la carretera Rioverde o San Ciro, en la localidad de Las Magdalenas, los elementos fueron agredidos a tiros por un grupo de civiles armados que se encontraban a bordo de una camioneta color negro.

El intercambio de disparos derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo tres oficiales de la Guardia Civil Estatal heridos.

La corporación informó que los elementos presentan lesiones menores y son atendidos en hospitales cercanos, sin que hasta el momento se reporte su vida en riesgo.

Dos detenidos serían elementos activos de la policía municipal

Foto: Guardia Civil SLP
Foto: Guardia Civil SLP

Tras la agresión armada fue desplegado un operativo de seguridad que derivó en la detención de dos presuntos involucrados, identificados como Zimiri “N” y Olegario “N”.

La Guardia Civil Estatal informó que las primeras investigaciones refieren que ambos detenidos serían elementos activos de la Policía Municipal de San Ciro De Acosta.

Tras los hechos se desplegó un operativo en la zona para mantener las condiciones de seguridad.

Derivado de los trabajos en la zona, también fue asegurada una segunda unidad color blanco con placas de EEUU, la cual fue abandonada por los presuntos agresores a pocos metros del sitio donde se llevó a cabo la agresión.

Las autoridades localizaron cartuchos de diversos calibres, municiones y cartuchos percutidos.

Capturan a dos personas más derivado del despliegue

Foto: Guardia Estatal SLP
Foto: Guardia Estatal SLP

Tras el despliegue operativo realizado por instancias de seguridad e inteligencia, fueron detenidas dos personas más por su presunta participación en el enfrentamiento armado contra policías estatales en San Ciro De Acosta.

Las autoridades detallaron que se trata de un hombre y una mujer que estarían vinculados con el hecho violento, con lo que suman cuatro detenidos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por los hechos. En tanto, la Guardia Civil Estatal detalló que ya puso a disposición los elementos de prueba, así como imágenes de cámaras y de videovigilancia.

Las actividades en el municipio como en los ubicados en la región Media se realizan con normalidad, según informó la corporación.

Foto: Guardia Civil SLP
Foto: Guardia Civil SLP

Estos hechos ocurren luego de que se registró un enfrentamiento en el municipio de Santo Domingo, en los límites con el estado de Zacatecas.

Los hechos ocurrieron el martes 27 de enero, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal fueron agredidos a balazos por un grupo se sujetos que viajaban a bordo de una camioneta blanca.

Derivado del enfrentamiento dos de los agresores fueron abatidos en el lugar.

Temas Relacionados

Enfrentamiento armadoSan Luis PotosíSan Ciro De AcostaCuatro detenidosPolicías arrestadosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Los 3 alimentos que tienes en casa que sirven como pre-entreno natural para el gimnasio

Estas preparaciones pueden ser tus aliadas antes de ejercitarte

Los 3 alimentos que tienes

Se registra explosión en Tultepec: reportan incendio en una fábrica

Bomberos del Estado de México acudieron al lugar para controlar la situación, se desconoce qué causó el accidente

Se registra explosión en Tultepec:

Esto cuestan los boletos para Caifanes en el Auditorio Nacional de la CDMX

La banda liderada por Saúl Hernández volverá al emblemático escenario capitalino en mayo de 2026

Esto cuestan los boletos para

Temblor hoy 29 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 29 de enero

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Liberan a exdiputado del PRI

Liberan a exdiputado del PRI ligado al CJNG en Oaxaca: cumplió 4 de 70 años de prisión

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

ENTRETENIMIENTO

Esto cuestan los boletos para

Esto cuestan los boletos para Caifanes en el Auditorio Nacional de la CDMX

Cuántos millones de dólares hizo la gira de Luis Miguel, hoy destronada por Shakira y “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

‘Frida’ con Salma Hayek hace historia al ser incluida en la Biblioteca del Congreso de EEUU

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

DEPORTES

Rodrigo Aguirre saldría del América

Rodrigo Aguirre saldría del América para liberar plaza de extranjero: este es el club al que llegaría

Así será la representación mexicana de Flag Football durante el Super Bowl LX

Nailea Vidrio reaparece con nueva ocupación fuera del futbol

Así arribó Uriel Antuna a CDMX para firmar con Pumas

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí