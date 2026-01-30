Ataque armado contra elementos de seguridad en SLP deja tres agentes heridos y cuatro agresores detenidos

Vehículo en el que se trasladaban los civiles armados. Foto: Guardia Civil SLP

Durante la madrugada de este miércoles 28 de enero se registró un enfrentamiento armado en la zona Media del municipio de San Ciro de Acosta, en el estado de San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Civil Estatal regresaban de realizar labores de prevención y vigilancia en la feria de San Ciro de Acosta, por lo que se trasladaron para dar seguridad perimetral.

Cuando circulaban sobre la carretera Rioverde o San Ciro, en la localidad de Las Magdalenas, los elementos fueron agredidos a tiros por un grupo de civiles armados que se encontraban a bordo de una camioneta color negro.

El intercambio de disparos derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo tres oficiales de la Guardia Civil Estatal heridos.

La corporación informó que los elementos presentan lesiones menores y son atendidos en hospitales cercanos, sin que hasta el momento se reporte su vida en riesgo.

Dos detenidos serían elementos activos de la policía municipal

Foto: Guardia Civil SLP

Tras la agresión armada fue desplegado un operativo de seguridad que derivó en la detención de dos presuntos involucrados, identificados como Zimiri “N” y Olegario “N”.

La Guardia Civil Estatal informó que las primeras investigaciones refieren que ambos detenidos serían elementos activos de la Policía Municipal de San Ciro De Acosta.

Tras los hechos se desplegó un operativo en la zona para mantener las condiciones de seguridad.

Derivado de los trabajos en la zona, también fue asegurada una segunda unidad color blanco con placas de EEUU, la cual fue abandonada por los presuntos agresores a pocos metros del sitio donde se llevó a cabo la agresión.

Las autoridades localizaron cartuchos de diversos calibres, municiones y cartuchos percutidos.

Capturan a dos personas más derivado del despliegue

Foto: Guardia Estatal SLP

Tras el despliegue operativo realizado por instancias de seguridad e inteligencia, fueron detenidas dos personas más por su presunta participación en el enfrentamiento armado contra policías estatales en San Ciro De Acosta.

Las autoridades detallaron que se trata de un hombre y una mujer que estarían vinculados con el hecho violento, con lo que suman cuatro detenidos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por los hechos. En tanto, la Guardia Civil Estatal detalló que ya puso a disposición los elementos de prueba, así como imágenes de cámaras y de videovigilancia.

Las actividades en el municipio como en los ubicados en la región Media se realizan con normalidad, según informó la corporación.

Foto: Guardia Civil SLP

Estos hechos ocurren luego de que se registró un enfrentamiento en el municipio de Santo Domingo, en los límites con el estado de Zacatecas.

Los hechos ocurrieron el martes 27 de enero, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal fueron agredidos a balazos por un grupo se sujetos que viajaban a bordo de una camioneta blanca.

Derivado del enfrentamiento dos de los agresores fueron abatidos en el lugar.