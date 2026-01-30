Roban equipo de video de Sheinbaum en carretera a San Luis Potosí, Guardia Nacional lo recuperó en dos días

El equipo fue localizado en un paraje del municipio de Guadalcázar. | Presidencia

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su oficina en San Luis Potosí, informó que esta semana se inició una carpeta de investigación por el asalto a una comitiva del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), equipo de grabación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que el 25 de enero pasado, el personal de la CEPROPIE denunció que fueron interceptados por un comando armado cuando circulaban en un tramo carretero en San Luis Potosí.

De acuerdo con la denuncia, el asalto ocurrió durante la madrugada de ese día y los delincuentes les quitaron el equipo de grabación.

“La Fiscalía Federal en San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República (FGR) informa que el pasado 25 de enero inició una carpeta de investigación, con motivo del robo de equipo a personal de Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) de la Secretaría de Gobernación de México (SEGOB).

“Los hechos denunciados refieren a que la madrugada de ese día, dicho personal fue abordado por varias personas armadas, cuando circulaban en un tramo carretero en San Luis Potosí, donde fueron despojados de equipo de grabación”, se lee en el comunicado.

En el mismo documento, la Fiscalía federal señaló que elementos de la Guardia Nacional recuperaron el equipo de grabación robado el martes 27 de enero, dos días después del asalto, luego de que fue abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, a 28 kilómetros del lugar de los hechos.