Sheinbaum dijo que el envío de petróleo a Cuba “se resolverá por la vía diplomática”

La presidenta anunció la distribución de “productos fundamentales” para atender la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla

Claudia Sheinbaum aclaró que México
Presidencia

Claudia Sheinbaum afirmó que México no ha discutido el envío de combustible a Cuba en sus conversaciones recientes con las autoridades estadounidenses, aunque señaló que el tema sí surgió previamente entre el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario Marco Rubio.

Durante la presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas en Sonora, la presidenta Sheinbaum habló sobre el tema de Cuba. Según explicó, las autoridades mexicanas buscan alternativas diplomáticas para suministrar combustible al pueblo cubano ante el riesgo de crisis humanitaria.

Actualmente, México planea enviar alimentos y otras formas de ayuda a Cuba como medida provisional para apoyar a la población cubana.

Donald Trump pidió a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba

Donald Trump aseguró que pidió
REUTERS/Nathan Howard

Donald Trump afirmó el pasado 31 de enero que solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suspender los envíos de petróleo a Cuba y, según el mandatario estadounidense, “ella no está enviando nada”.

El sábado, Trump conversó con periodistas al interior del Air Force One mientras se dirigía a Palm Beach, Florida. Durante ese encuentro, señaló que ha habido acercamientos con líderes cubanos y sostuvo que estos podrían optar por negociar con Estados Unidos.

“Estamos empezando a hablar con Cuba (...) no tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba sería libre de nuevo”, explicó el presidente Trump.

La SRE informó que se
Crédito: X/@SRE_mx

Con relación a la situación en la isla, Trump desestimó la posibilidad de una crisis humanitaria, pese a que Sheinbaum alertó sobre ese riesgo en su conferencia del viernes, un día después de que Estados Unidos anunciara una orden ejecutiva para imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, como México.

En el contexto de estas declaraciones, el presidente Trump remarcó: “La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena; le dije: ‘mira, no queremos que envíen petróleo allá’. Y ella no está enviando nada.

Sheinbaum informa de un envío de ayuda humanitaria esta semana a Cuba

La Secretaría de Marina coordinará
| Presidencia

Claudia Sheinbaum anunció en el evento el envío esta semana de ayuda humanitaria a Cuba, que incluirá alimentos, enseres e insumos fundamentales.

Esta operación será coordinada por la Secretaría de Marina, con el objetivo de atender necesidades urgentes de la población cubana mientras se gestionan, por vía diplomática, los permisos para el envío de petróleo a la isla caribeña. Sin embargo, la mandataria no dio detalles sobre la fecha en que el cargamento piensa salir de México y llegar a Cuba.

De acuerdo con el Gobierno de México, Claudia Sheinbaum aclaró que el tema del envío de petróleo no ha sido discutido en sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Cuando sí se tocó el tema, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario (de Estado de Estados Unidos), Marco Rubio, ahí sí tocaron el tema. Y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos, afirmó la presidenta Sheinbaum.

Sheinbaum busca evitar los aranceles por enviar petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó
(Europa Press).

Claudia Sheinbaum instruyó el pasado 30 de enero a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar un diálogo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, luego del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

La mandataria advirtió que esta medida podría derivar en una crisis humanitaria de gran alcance en Cuba, al afectar el acceso a servicios básicos esenciales.

En su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum enfatizó que durante la llamada telefónica sostenida la mañana anterior con Trump, el tema de los aranceles no fue abordado.

Al referirse a las recientes especulaciones sobre un cese en los envíos de hidrocarburo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la isla, Sheinbaum negó esa versión y aclaró que los suministros continúan como parte de la ayuda humanitaria que México destina a Cuba.

