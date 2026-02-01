Sheinbaum inauguró esta obra carretera que conecta a Sonora y Chihuahua: costó más de mil millones de pesos y tienen una extensión de 134 km

(Foto: Presidencia)

Este 31 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega oficial de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, una obra que fortalece la conexión entre Sonora y Chihuahua.

El informe oficial precisa que la inauguración de esta vía no solo mejora la movilidad regional, sino que también responde a peticiones históricas de las comunidades de la Sierra y materializa un compromiso asumido previamente con la población.

Una obra con extensión de 134 kilómetros

La nueva carretera, de 134 kilómetros de extensión, reduce el tiempo de viaje entre las dos entidades a solo una hora y media. El proyecto necesitó una inversión de mil 822 millones de pesos y permitió la creación de 5 mil 466 empleos durante su ejecución, según informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina:

“Fueron 10 meses de trabajos continuos, hubieron lluvias que tuvieron tuvimos eh que detener un poco y que tuvimos afectaciones. Sin embargo, se logró cumplir con el tiempo y con el compromiso”.

Esta vía se distribuye en dos tramos principales:

18 kilómetros en territorio de Sonora

116 kilómetros en Chihuahua

La entrega de esta obra representa una respuesta directa a una demanda histórica de la región, según reconoció el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

(Foto: Presidencia)

Tras 10 meses del anunció de esta construcción

Durante la inauguración, la presidenta Sheinbaum recordó el compromiso asumido en marzo de 2025 de concluir esta obra iniciada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada que sea más felicidad para la relación de pueblo y gobierno que cumplir. Así que hoy venimos a decir: cumplimos con ustedes. Es una realidad esta carretera”, expresó la mandataria.

Sheinbaum también hizo hincapié en el momento político que atraviesa el país, destacando los logros de la Cuarta Transformación, como la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2024, el aumento del salario mínimo y el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.

Nuevas inversiones y programas para el bienestar social

La presidenta adelantó que para 2026 el Gobierno de México destinará un billón de pesos para consolidar los programas sociales existentes y para impulsar tres nuevos apoyos:

Pensión Mujeres Bienestar

Beca Rita Cetina

Salud Casa por Casa

El anuncio de estos recursos y la continuidad de las políticas de bienestar buscan sostener el impulso social que caracteriza a la actual administración, sin dejar de lado el esfuerzo por mantener la estabilidad económica y el crecimiento de la inversión extranjera.