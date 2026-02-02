México

Quién es el mexicano detenido en Guatemala acusado de controlar pistas aéreas y proteger paquetes de droga

Es señalado como líder de una estructura que controla pistas de aterrizaje en México y buscado por EEUU

Es requerido por el Distrito Sur de Nueva York (X/@mingobguate)

Las autoridades de Guatemala informaron sobre el arresto de un hombre de origen mexicano y quien es requerido por Estados Unidos, país en el que se le acusa de actividades de narcotráfico.

Durante el 30 de enero, el Ministerio de Gobierno de Guatemala detalló que la detención fue realizada por elementos dela Policía Nacional del país.

"El segundo extraditable del año fue capturado hoy en un operativo antinarcótico coordinado por la #SGAIA [Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica] de la @PNCdeGuatemala“, se puede leer en las redes sociales de la institución.

Quién es el mexicano detenido

Los informes oficiales indican que el hombre de 34 años es requerido por la Corte Distrital de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York.

Se le relaciona con el trasiego de cocaína (X/@MPguatemala)

Además, las actividades del sujeto ahora capturado serían relativamente recientes, pues estaría ligado con el trasiego de cocaína a territorio estadounidense desde el año pasado. Se trata de Erick Neftalí Medina García.

Las autoridades guatemaltecas destacan que dicho sujeto sería parte de una estructura delictiva con capacidad para controlar pistas de aterrizaje en México. Dichas zonas eran usadas para recibir cargamentos de cocaína, droga proveniente de Colombia y otras naciones y que tenía como destino territorio estadunidense.

Cabe destacar que las averiguaciones apuntan a que el sujeto recientemente capturado tenía un rol de líder dentro de la estructura delictiva.

Proteger droga y coordinar los envíos: su rol en la estructura delictiva

“Se identificó una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en México, la cual, desde al menos el año 2025, habría conspirado para trasladar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos”, es parte del informe oficial.

Fue custodiado por agentes de seguridad (X/@MPguatemala)

De manera especifica, la responsabilidad de Erick Neftalí Medina era proteger los cargamentos de cocaína, además de coordinar el envío de los mismos a través de México para que llegaran al país de las barras y las estrellas.

Las fotografías compartidas por la Policía de Guatemala muestran al sujeto siendo custodiado por agentes armados incluso al interior de un vehículo.

No fue revelado el nombre del grupo criminal que lideraba el detenidos o si tendría nexos con estructuras que operan en México como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En EEUU se le busca por su presunta responsabilidad en delitos de conspiración para importar cocaína, además de conspiración para fabricar y poseer con la intención de distribuir la sustancia mencionada.

Por su parte, a finales de enero la Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó sobre la recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Eugenio Darío Molina. Se le identifica como líder de Los Huistas. Esta ultima una estructura ligad con grupos del crimen organizad en México.

