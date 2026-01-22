México

Cayeron Marina “N” y Dulce “N” tras dos operativos contra el narcomenudeo y la extorsión en CDMX

Autoridades capitalinas señalaron que las dos mujeres podrían pertenecer a una célula delictiva que opera en Iztapalapa y Tláhuac

Marina "N" y Dulce "N"
Marina "N" y Dulce "N" fueron detenidas en dos cateos distintos realizados al interior de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Crédito: SSC CDMX

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos cateos simultáneos en la alcaldía Iztapalapa, donde resultaron detenidas Marina “N” y Dulce Bertha “N”, señaladas como posibles integrantes de un grupo dedicado a la extorsión y distribución de drogas en el oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante los cateos efectuados en distintos inmuebles de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl se aseguraron más de 500 dosis de aparente droga.

Investigación y planeación de los cateos

Las acciones de la SSC y la FGJCDMX estuvieron motivadas por investigaciones de gabinete y campo sobre una célula generadora de violencia en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información revelada por la SSC mediante sus canales oficiales, este grupo delictivo opera tanto en Iztapalapa como en Tláhuac, realizando actividades de extorsión y narcomenudeo.

Según las autoridades, los datos recabados permitieron solicitar y obtener órdenes de cateo que fueron ejecutadas junto con fuerzas federales para atrapar a Marina “N” y Dulce “N”.

En los reportes oficiales no se detalla la célula delictiva con la cual podrían estar relacionadas las mujeres detenidas, sin embargo, diversos medios nacionales como El Universal, han señalado que pertenecerían a un grupo identificado como “Los Richis”.

Primer operativo: cateo en la calle Manuel Cañas

El primer despliegue se realizó en un inmueble ubicado en la calle Manuel Cañas, donde agentes de la SSC y de la FGJ detuvieron a Marina “N”, de 32 años.

En el lugar se aseguró lo siguiente:

  • 55 bolsitas con presunta piedra
  • 129 dosis de posible marihuana
  • 350 gramos de hierba seca con las características de la marihuana
  • 2 teléfonos celulares

De acuerdo con la información oficial, esta intervención respondió a investigaciones sobre una célula generadora de violencia vinculada a delitos de extorsión y narcomenudeo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en el oriente de la capital.

Segundo operativo: cateo en la calle Villa Igatimi

En una segunda acción realizada en la calle Villa Igatimi, las autoridades detuvieron a Dulce Bertha “N”, de 30 años, presunta integrante del mismo grupo delictivo.

Durante este cateo, las autoridades incautaron lo siguiente:

  • 146 dosis de posible cocaína
  • 228 dosis de aparente marihuana
  • 300 gramos de la hierba
  • 1 teléfono celular.

La SSC destacó que ambos operativos forman parte de una estrategia coordinada con instancias federales para combatir delitos de alto impacto en la zona.

Grupo delictivo y resguardo de inmuebles

Indicios asegurados tras los dos
Indicios asegurados tras los dos cateos. Crédito: SSC CDMX

Tras las acciones, las autoridades sellaron ambos inmuebles.

Mediante un comunicado la SSC y la FGJCDMX reiteraron su compromiso de colaborar con el Gobierno Federal para identificar a generadores de violencia y combatir delitos de alto impacto en la capital mexicana.

Además, las autoridades destacaron que la presunción de inocencia de Marina “N” y Dulce Bertha “N” se mantiene vigente hasta que se emita una sentencia definitiva, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Puntos más destacados de la nota

  • Marina “N” y Dulce Bertha “N” fueron detenidas en cateos en Iztapalapa.
  • Se aseguraron más de 500 dosis de aparente droga, así como teléfonos celulares.
  • Las detenidas formarían parte de una célula dedicada a la extorsión y narcomenudeo en el oriente de la CDMX.
  • Ambas mujeres y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público.
  • Los inmuebles intervenidos permanecen bajo resguardo policial.

