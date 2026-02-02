México

Donald Trump insiste en que México dejará de enviar petróleo a Cuba

La administración estadounidense sostiene que el país suspenderá el suministro energético a la isla

Donald Trump reitera que México dejará de enviar petróleo a Cub. REUTERS/Jonathan Ernst

Una nueva arista en la crisis energética cubana se abrió cuando Donald Trump aseguró, nuevamente, este lunes 2 de febrero que México dejará de enviar petróleo a Cuba, según informó Reuters.

En declaraciones emitidas desde la Casa Blanca, Trump afirmó ante la prensa: México dejará de enviarles petróleo, refiriéndose a Cuba. No ofreció argumentos para fundamentar por qué espera ese desenlace.

Las autoridades mexicanas, al momento de la redacción de esta nota, no han realizado comentarios oficiales tras el anuncio del presidente Trump. Sin embargo, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum analiza mantener los envíos de combustible a Cuba, usando vías diplomáticas para ello.

Sheinbaum confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba

El Gobierno de México gestiona
El Gobierno de México gestiona permisos internacionales para suministrar combustible a Cuba en medio de sanciones de Estados Unidos.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Esta declaración del presidente Trump contradice las hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El pasado 1 de febrero la mandataria informó sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba desde México.

Paralelamente, el Gobierno mexicano gestiona, a través de canales diplomáticos, permisos para suministrar combustible a la población de Cuba, en un contexto marcado por la amenaza de nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a quienes exporten petróleo a la isla del Caribe, disposiciones que Sheinbaum advirtió podrían agravar el acceso a servicios básicos.

La operación logística, bajo coordinación de la Secretaría de Marina, contempla el traslado de alimentos, enseres e insumos fundamentales a Cuba durante la primera semana de febrero.

Este envío, confirmado por Sheinbaum durante un acto en Sonora el pasado 1 de febrero, actúa como medida provisional mientras se resuelve, según detalló la presidenta, “por la vía diplomática” la autorización de exportaciones petroleras. No obstante, la mandataria no precisó las fechas exactas de salida ni llegada del cargamento.

Sheinbaum negó que el tema del suministro de combustible haya formado parte de las conversaciones recientes con el presidente Trump. La presidenta explicó:

“Cuando sí se tocó el tema, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, (Juan Ramón de la Fuente), con el secretario (de Estado de Estados Unidos), Marco Rubio, ahí sí tocaron el tema. Y como lo digo, estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque esto no es un asunto de los gobiernos.

Donald Trump ya había informado del cese de envíos de petróleo de México a Cuba

El presidente Donald Trump informó
El presidente Donald Trump informó que México suspendió los cargamentos de petróleo Cuba. REUTERS/Evelyn Hockstein

Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró el pasado 31 de enero, durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, que solicitó explícitamente a Sheinbaum detener los envíos de petróleo al régimen cubano.

El mandatario estadounidense afirmó: “La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena; le dije: ‘mira, no queremos que envíen petróleo allá’. Y ella no está enviando nada.

Trump manifestó también que Estados Unidos comenzó un acercamiento con las autoridades cubanas en busca de nuevas negociaciones. En ese sentido, afirmó: “Estamos empezando a hablar con Cuba (...) no tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba sería libre de nuevo”.

