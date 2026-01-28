Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Foto: Fiscalía de Chihuahua

Hiram Giovany A. M., de 24 años, fue detenido en la cabecera municipal de Moris cuando transportaba más de 80 explosivos en Chihuahua.

Su captura se llevó a cabo durante un operativo conjunto de elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, realizado durante la madrugada de este martes 27 de enero.

Durante los recorridos de vigilancia en la calle principal de Moris, los agentes localizaron a un hombre a bordo de un vehículo marca Chevrolet, línea Tahoe, color blanco que no contaba con placas de circulación.

Al realizarse una revisión, los elementos de seguridad localizaron al interior del vehículo 87 explosivos, 18 contenedores metálicos para elaborar artefactos explosivos y dos chalecos tácticos.

Foto: Fiscalía Chihuahua

Los objetos fueron trasladados a la ciudad de Cuauhtémoc para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal.

En tanto, el propio detenido declaró formar parte del grupo criminal “La Línea”, identificado como brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente subrayó su compromiso con la investigación y el combate a la delincuencia organizada.

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga

(Especial)

Una serie de enfrentamientos armados intensificó la violencia en Ojinaga, Chihuahua, fenómeno que las autoridades atribuyen principalmente a la disputa entre los grupos criminales de Los Cabrera Sarabia y La Línea.

Este conflicto, que escaló a partir de septiembre de 2024, se desarrolla en un corredor estratégico que conecta los municipios de Aldama y Ojinaga, próximo a la frontera, y ha desencadenado el despliegue de más de 300 efectivos del Ejército Mexicano y fuerzas estatales para reforzar la seguridad.

La detención de Roberto “N”, conocido como “El 02”, identificado como líder de una célula de Los Cabrera Sarabia, resultó decisiva para entender el origen de la reciente ola de violencia.

Las autoridades señalaron a este individuo como uno de los principales generadores de inestabilidad en Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

Foto: Especial

Durante su captura en la localidad de El Pueblito, después de un enfrentamiento armado contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se aseguraron armas largas y vehículos.

Además, fueron detenidas 10 personas más vinculadas con su célula, una facción afín a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Según informes de la Fiscalía General del Estado, Roberto “N” habría traicionado al Nuevo Cártel de Juárez, conformando su propio grupo en busca de control territorial. Para ello, solicitó el respaldo de Los Cabrera Sarabia, aliados de Los Mayos, lo que derivó en la formación de la célula conocida como “Los Fariseos”.

Esta alianza con Los Cabrera Sarabia intensificó la disputa con La Línea, brazo armado del Nuevo Cártel de Juárez, incrementando los índices de violencia en la región.

"El Menchaca" fue detenido en 2023. Imagen: Infobae México

Las estructuras criminales en Chihuahua enfrentaron tensiones internas notorias tras la detención en agosto de 2023 de Sergio Menchaca, alias “El Menchaca” o “Duranguense”, líder del Nuevo Cártel de Juárez.

Su aprehensión propició una etapa de reacomodo en la organización e incentivó la lucha por el control del territorio, exacerbando los enfrentamientos entre facciones rivales en municipios clave para el tráfico y el narcomenudeo.

Elementos del Ejército Mexicano señalaron a “El 02” como el probable responsable directo de los hechos violentos en Ojinaga, donde la inseguridad se agudizó desde el año 2024.

La presencia de este corredor estratégico ha convertido a la zona en un escenario prioritario para las fuerzas federales, que consideran el control del área vital para limitar la operación de los grupos vinculados al narcotráfico.