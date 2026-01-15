México

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

El Trini fue detenido junto a su pareja sentimental en el poblado de El Progreso, perteneciente al municipio de El Porvenir

El Trini viajaba en una
José Trinidad Sarabia, alías El Trini, presunto líder del grupo delincuencial Los Cabrera, fue detenido por policías estatales en el poblado de El Progreso, perteneciente al municipio de El Porvenir, junto con su pareja sentimental, Deisy A. G.

El Trini y su pareja fueron sorprendidos por las autoridades mientras viajaban en una camioneta Dodge Ram de color blanco, donde fue encontrada una pistola Colt calibre .45, así como balas del mismo calibre.

Por la detención se abrió la carpeta de investigación FED/Chihuahua/00000677/2026 por el delito de portación ilegal de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército.

Fueron elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en colaboración con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes llevaron a cabo el arresto. El vehículo en el que viajaban tenía reporte de robo.

El Trini fue detenido el pasado miércoles cuando detectaron que la camioneta en la que viajaba el presunto delincuente circulaba sin matrícula, el cual, al notar la presencia policial, aceleró de inmediato, pero los elementos interceptaron su paso.

El líder criminal fue detenido
Al realizar la revisión correspondiente e identificar a la pareja, se localizó el arma de fuego en el vehículo. Al revisar el estatus del vehículo, a través de la tecnología Centinela, se confirmó que contaba con reporte de robo desde 2023.

Por ello, la pareja fue arrestada y posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las indagatorias correspondientes.

“El Trini”, padre de Leonel Sarabia, “El Sobrino”

Cabe señalar que José Trinidad Sarabia es padre biológico de Leonel Sarabia, alias El Sobrino, quien fue detenido el pasado mes de marzo del 2025 en Durango, y quien era identificado como líder de una estructura criminal que operaba en Valle Juárez.

Tras la detención, la Policía del Estado aseguró en mayo del 2025 a El Charly, quien asumió la cabeza de dicho grupo criminal, pero que tras una persecución por tierra y aire, terminó detenido por la SSPE.

Tras la detención de El Charly, asumió como cabecilla de la zona Leonardo Daniel M. V., El Pato, quien también fue capturado por la SSPE en octubre pasado.

Finalmente, la cabeza de dicho grupo criminal quedó a cargo del actual detenido, en conjunto con su pareja sentimental.

