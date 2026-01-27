México

Caen cuatro de Gente Salazar con armas de alto poder en Chihuahua

Tres de los capturados son originarios de Sonora

(FGE Chihuahua)
(FGE Chihuahua)

Elementos de seguridad realizaron el arresto de cuatro personas en Chihuahua que fueron identificadas como posibles integrantes de la célula Gente Salazar y quienes portaban armas de alto poder en el municipio de Moris.

Los sujetos capturados fueron identificados como:

  • Jesús Alberto S. V., de 25 años, originario de Empalme, Sonora
  • Ramiro Ezequiel M. C., de 26 años, originario de Álamos, Sonora
  • Joaquín H. C., de 35 años, originario de Milpillas, Chihuahua
  • Francisco Orlando G. R., de 29 años de edad, originario de Navojoa, Sonora.

La detención de los cuatro hombres fue informada por la Fiscalía general del Estado (FGE) de Chihuahua el 26 de enero y las acciones que derivaron en su captura fueron realizadas el viernes 24 y sábado 25 en el poblado Cieneguita de Rodríguez.

Los hombres asegurados (FGE Chihuahua)
Los hombres asegurados (FGE Chihuahua)

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en conjunto con efectivos militares, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal participaron en los operativos.

A los sujetos mencionados les fueron aseguradas:

  • Un arma de fuego tipo fusil, modelo AK-47, calibre 7.62×39 mm
  • Un arma de fuego tipo fusil AK-47, calibre 7.62X39mm
  • Un arma de fuego tipo fusil AK-47, calibre 7.62X39mm
  • Un arma de fuego tipo fusil AK-47, calibre 7.62X39mm
  • Siete cargadores metálicos para fusil tipo AK-47
  • 240 cartuchos útiles calibre 7.62 X 39mm
  • Un chaleco táctico color negro

Las imágenes compartidas por la Fiscalía de Chihuahua muestran a los sujetos detenidos junto con los indicios.

Detienen a hombre y inhabilitan campamento

El mismo 26 de enero la SSPE informó sobre la detención de un sujeto de 23 años de edad identificado como Luis Martín V. N. y quien llevaba un arma de fuego larga en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Sujeto asegurado en Cerro Solo
Sujeto asegurado en Cerro Solo (FGE Chihuahua)

Fue el 20 de enero que en inmediaciones de la localidad Cerro Solo agentes de seguridad detectaron desde el aire un campamento improvisado en un sitio en el que además había sujetos armados.

Lo anterior provocó movilización de los agentes por tierra, quienes acudieron al sitio en donde estaba el ahora detenido y quien trató de huir del sitio cuando vio a los elementos de seguridad.

Tras la revisión, los efectivos incautaron un arma larga, además de 588 cartuchos útiles y un chaleco táctico. Al parecer el resto de sospechosos logaron huir del sitio. No fue precisado si los implicados estarían relacionados con algún grupo del crimen organizado.

"Derivado de la detención, la célula interinstitucional (BOI) conformada por Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegó un operativo de rastreo e investigación en la zona, además de llevar a cabo la inhabilitación del presunto campamento“, es parte de lo compartid por la institución de seguridad.

