Cuál es el tamal más saludable y con menos calorías para comer el Día de la Candelaria

Entre los secretos para celebrar está el optar por versiones más ligeras, como las preparadas con elote o rajas, ideales para quienes siguen una alimentación balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Candelaria es una de las celebraciones más esperadas en México, marcada por la tradición de compartir tamales en familia.

Frente a la variedad de recetas y sabores, cada vez más personas buscan alternativas que les permitan disfrutar de este platillo típico sin descuidar su salud.

Es por ello que siempre es interesante conocer cuáles son las opciones más ligeras y menos calóricas que podemos encontrar en los tamales más populares que de manera regular en nuestro país.

La elección de ingredientes vegetales y una cocción al vapor hacen que esta alternativa sea apta para quienes desean disfrutar y cuidarse al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tamales tradicionales mexicanos: cuál es el más saludable y que aporta menos calorías

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) entre los tamales tradicionales mexicanos más populares, el tamal de elote sin relleno y el tamal de rajas con salsa verde suelen aportar menos calorías en comparación con otras variedades.

Tamal de elote (sin relleno adicional): Elaborado principalmente con granos de elote fresco, masa de maíz, poca azúcar y sin manteca o con cantidad mínima. Una pieza mediana puede aportar entre 150 y 180 calorías. Al prepararse al vapor y sin rellenos grasos, resulta una de las opciones menos calóricas.

Tamal de rajas con salsa verde: Preparado con masa de maíz, tiras de chile poblano y, en algunas recetas, un poco de queso fresco. Al contener menos grasa y carne que otros tamales, su aporte calórico ronda entre 180 y 220 calorías por pieza, dependiendo de la cantidad de queso y si se usa manteca.

Por el contrario, los tamales de mole, de puerco o de pollo en salsa suelen tener mayor aporte calórico, debido al uso de manteca, salsas y carnes.

El tamal de rajas con salsa verde aporta entre 180 y 220 calorías, gracias a su bajo contenido en grasa y presencia de vegetales. (cocina vital)

Cómo preparar y consumir tamales más saludables y con menos calorías

Un tamal más saludable y con menos calorías puede ser aquel elaborado con ingredientes bajos en grasa, rellenos vegetales y un uso moderado de masa.

Las opciones recomendadas incluyen los tamales de verduras (como espinaca, acelga, zanahoria o rajas de chile poblano con elote), preparados sin manteca o con poca cantidad de aceite vegetal.

Como mencionamos antes, los tamales tradicionales con carne de cerdo, pollo en mole o rellenos dulces suelen tener un mayor contenido calórico debido al uso de manteca y azúcares, por lo que pueden aportar entre 300 y 350 calorías por pieza, o más.

En contraste, un tamal de verduras al vapor, preparado con masa de maíz sin manteca y relleno únicamente con vegetales, puede aportar entre 120 y 180 calorías por pieza, dependiendo del tamaño y los ingredientes específicos.

Para reducir aún más el aporte calórico se recomienda:

Utilizar masa de maíz integral o baja en grasa.

Evitar la manteca, sustituyéndola por una pequeña cantidad de aceite vegetal o prepararlos sin grasa añadida.

Elegir rellenos de vegetales y limitar el uso de quesos grasos o carnes procesadas.

Cocinarlos al vapor en lugar de freírlos u hornearlos con grasa extra.

El tamal de bacalao es una deliciosa opción tradicional y navideña, con sabores únicos perfectos para las celebraciones festivas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, los tamales de verduras al vapor y sin manteca se consideran la opción más saludable y baja en calorías dentro de la variedad de tamales disponibles.