“¡Asesino!”: PRI se lanza contra Leonel Godoy por el caso Carlos Manzo y desata caos en discusión de reforma judicial en San Lázaro

Las acusaciones contra Leonel Godoy ocurren días después de que el legislador declarara como testigo ante la Fiscalía de Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo. (Captura de pantalla)

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla, señaló desde la tribuna de San Lázaro al morenista Leonel Godoy de ser “el asesino” del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, desatando un conato de bronca que estuvo a punto de suspender momentáneamente la sesión extraordinaria en la que se discutía la reforma judicial.

Legisladores de Morena y del tricolor se encararon a gritos en el estrado mientras la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, perdía el control del pleno.

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Gutiérrez Mancilla ratificó la acusación dos veces, incluso después de que se le pidió que la retirara. “Por la memoria de Carlos Manzo, por la memoria de los muertos del granadazo, ratifico cada una de mis palabras y lo señalo como el asesino de Godoy”, dijo el priista desde tribuna.

CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- El diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla hizo uso de la tribuna durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados en la que se busca reformar y adicionar diversas disposiciones en material de la Reforma al Poder Judicial. La iniciativa fue aprobada en lo general por 341 votos a favor. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El episodio no fue un exabrupto aislado. Godoy acudió hace unos días ante la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso de la Fiscalía General de Michoacán a rendir declaración como testigo en las investigaciones por el asesinato de Manzo, quien fue asesinado durante un festival por el Día de Muertos el año pasado.

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Los señalamientos contra Godoy han provenido de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, y de otros integrantes del Movimiento del Sombrero, quienes señalan que el exalcalde lo apuntó reiteradas veces por actos de corrupción antes de su asesinato.

El legislador morenista ha calificafo de “infundados” los señalamiento y ha pedido que “dejen de hacer politiquería electoral”. Anticipó que, una vez pasado el proceso electoral, revisará qué medidas jurídicas tomará ante las acusaciones en su contra. Sobre el miedo a una persecución política, fue tajante: “No, nunca he tenido miedo. Los que les espantan los fantasmas que no salgan de noche”.

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Gutiérrez Mancilla se negó a bajar de tribuna y Morena subió a enfrentarlo

El detonador del caos en plena sesión en San Lázaro fue la negativa del diputado priista a abandonar el estrado una vez concluida su intervención.

Luego de que el PRI llamara asesino a Leonel Godoy por el caso Carlos Manzo, Morena intentó tomar la tribuna de San Lázaro durante la discusión por la reforma judicial. (Redes sociales)

Leonel Godoy solicitó la palabra por alusiones y exigió que Gutiérrez Mancilla se retirara, pero el legislador del PRI se quedó plantado. Diputados de Morena encabezados por el propio Godoy subieron a reclamarle a gritos, mientras integrantes de la bancada tricolor se instalaban alrededor de Gutiérrez Mancilla en forma de escudo.

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López Rabadán pidió mesura a ambos bandos sin éxito. La diputada del PT, Lilia Aguilar, aprovechó el momento para arremeter contra la presidenta de la Mesa Directiva: “Al puro estilo de su dirigente nacional, quiere traer violencia a esta Cámara de Diputados”, le dijo, y advirtió que de no controlar la sesión debía intervenir el vicepresidente Sergio Gutiérrez Luna.

La respuesta de López Rabadán fue inmediata: “Yo la he tratado a usted siempre con respeto, a su grupo y a todos los grupos parlamentarios. Me parece violentísimo lo que usted acaba de hacer”, le contestó a Aguilar.

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Antes de bajar del estrado, Gutiérrez Mancilla reconoció expresamente la presidencia de López Rabadán y justificó su descenso de la tribuna con una puntada dirigida al bloque morenista: “Un servidor a petición expresa suya se bajó de la tribuna porque respetamos siempre a las mujeres en cualquier cargo que ejerzan, a diferencia de ellos”.

Ricardo Monreal intervino

El coordinador priista Rubén Moreira intentó bajar la temperatura y propuso decretar un receso para evitar un problema mayor, aunque finalmente fue el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien logró desactivar el enfrentamiento al pedirle a sus legisladores que abandonaran el estrado.

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Monreal apeló al acuerdo que la Junta de Coordinación Política había suscrito por la mañana: agotar el debate en lo general y decretar un receso para continuar en lo particular al día siguiente. “Les pido a mis compañeros del grupo parlamentario de Morena: bajemos. Por favor, ocupemos nuestras curules. No acepten provocaciones. Es más importante las decisiones que vamos a tomar”, dijo.

Luego de los señalamientos del PRI contra Leonel Godoy, Ricardo Monreal calma los ánimos durante discusión de la reforma judicial. (X/@RicardoMonrealA)

Monreal también exigió que las acusaciones de Gutiérrez Mancilla fueran retiradas del Diario de los Debates, aunque reconoció que respetarían la decisión del orador si se negaba. “Queremos expresar públicamente nuestra solidaridad a uno de los mejores parlamentarios que México tiene: Leonel Godoy. No podemos aceptar ni admitir que pueda ofendérsele”, sostuvo.

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El priista no se retractó. Antes de las acusaciones directas contra Godoy, Gutiérrez Mancilla había ampliado el ataque al conjunto del oficialismo: “Si el país empieza a preguntar por los narcopolíticos, llenan la conversación con propaganda porque están cagados de miedo de que México empiece a unir los puntos, y los puntos llevan a Macuspana, llevan a Rocha Moya, llevan a Andy López, llevan a Adán Augusto y llevan al asesino de Leonel Godoy, que está en esta Cámara de Diputados”.

Godoy respondió desde tribuna y le recordó al PRI que ese partido tuvo 13 gobernadores procesados y encarcelados, y que el PAN tiene tres gobernadores procesados y un secretario sentenciado.

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Tras el intercambio, todos los legisladores regresaron a sus curules y la sesión continuó. El pleno aprobó en lo general la reforma judicial con 341 votos a favor y 124 en contra, y decretó el receso acordado desde la mañana. La discusión en lo particular de los artículos reservados retoma este miércoles a las 9:00 de la mañana.