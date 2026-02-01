Él es el hermano de Pepillo Origel y suegro de Andrea Legarreta, quien vive romance con Luis Carlos Origel

Pepillo Origel ha mencionado públicamente lo mucho quiere a la conductora de Televisa (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El vínculo familiar entre Andrea Legarreta y los Origel cobró notoriedad luego del inicio del noviazgo de la conductora con Luis Carlos Origel, sobrino y ahijado del conductor de televisión Juan José ‘Pepillo’ Origel.

En redes sociales, el periodista de espectáculos presentó públicamente a su hermano Luis Carlos Origel, padre de su sobrino, quien ahora asume el papel de suegro de la presentadora de ‘Hoy’.

“Es el único sobrino que tengo, tengo muchos sobrinos, pero es el único Origel, porque es hijo de mi hermano Luis Carlos y Montse. Es el único que lleva el apellido Origel”, señaló el periodista en su momento.

“En San Miguel con mi hermano Luis Carlos Origel y mis ‘Tom’ y ‘Jerry’”, refiriéndose a sus dos perros, escribió Pepillo Origel sobre la imagen que compartió este sábado 31 de enero de 2026.

Juan José Origel presentó a través de redes sociales a su hermano, quien ahora es el suegro de Andrea Legarreta (IG)

Los ‘suegros’ de Andrea Legarreta, una pareja reconocida en León, Guanajuato

En 2011, los padres de Luis Carlos Origel celebraron 25 años de matrimonio en León, Guanajuato, festejo donde también conmemoraron el cincuenta cumpleaños de Montserrat Ezquerra Lloret, madre de Luis Carlos.

Según registros del evento, la celebración tuvo lugar en la parroquia de San Rafael Arcángel y un salón social, extendiéndose hasta la madrugada. La relación entre Montserrat Ezquerra Lloret y Andrea Legarreta se ha mostrado cordial en redes sociales.

Montserrat ha interactuado con la conductora mediante comentarios y publicaciones, llegando a referirse a ella como “hermosa” en varias ocasiones, lo que evidencia una buena relación entre ambas.

Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, es hijo de Montserrat Ezquerra Lloret y Luis Carlos Origel

Actualmente, Montserrat Ezquerra Lloret tiene 64 años, apenas diez años más que Andrea Legarreta, quien cuenta con 54 años.

Esta cercanía generacional se suma a la conversación sobre la diferencia de edad entre Andrea y Luis Carlos Origel, aspecto que según la propia conductora, fue motivo de duda antes de iniciar su relación.

Un romance discreto que luego acaparó titulares

El inicio de 2026 quedó marcado por la confirmación pública del romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, después de meses de especulaciones y rumores en el mundo del espectáculo mexicano.

La conductora de televisión y el entrenador personal compartieron sus primeras fotografías como pareja en redes sociales, mostrando una relación que ambos mantuvieron discreta y fuera del foco mediático hasta este nuevo capítulo.

La suegra de Andrea Legarreta compartió esta imagen en mayo de 2025. Aparecen junto a Pepillo y la actriz Aleida Núñez (IG)

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se conocieron hace varios años a través de proyectos relacionados con el acondicionamiento físico y la vida saludable, pues él trabajó en la cadena de gimnasios Commando, de la que Andrea y Erik Rubín son socios.

Origel, originario de León, Guanajuato, se desempeñó como futbolista antes de enfocarse en el entrenamiento personalizado y la televisión. Además, su parentesco con Juan José “Pepillo” Origel, facilitó su acercamiento al medio televisivo y su participación frecuente como invitado en el programa “Hoy” de Televisa.

La primera aparición pública de la pareja ocurrió en octubre de 2025 durante la boda de la hija de la productora Martha Carrillo (IG: @lcorigel)

La relación entre Legarreta y Origel evolucionó de una amistad cercana a un vínculo sentimental, el cual, según la periodista Martha Figueroa, se formalizó hace aproximadamente tres meses, aunque su cercanía ya sumaba al menos dos años. “De novios, novios, tienen ya tres meses y de ser inseparables como dos años”, aseguró Figueroa.