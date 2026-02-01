La clave está en entender qué aporta cada porción y respetar las recomendaciones actuales para incluirlo de forma responsable| Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

Durante siglos, el pulque ha ocupado un lugar central en la cultura alimentaria y social de México.

Esta bebida fermentada, obtenida del aguamiel del maguey, ha sido valorada por sus propiedades nutritivas y sus posibles beneficios para la salud, razón por la cual hoy, 01 de febrero, se declaró el Día del Pulque en la Ciudad de México.

Es por ello que se vuelve importante abordar sus aportes nutricionales y las recomendaciones para un consumo responsable permite entender cómo disfrutar de sus ventajas y prevenir efectos no deseados.

Y una de las principales consideraciones que se debe tener con esta bebida es el saber cuál es la cantidad que se recomienda consumir para obtener sus nutrientes sin poner en riesgo la salud.

El pulque es reconocida como una bebida con grandes propiedades nutricionales (Segob)

Cuánto pulque es saludable tomar al día para obtener sus beneficios y prevenir efectos adversos

Diversos estudios y fuentes históricas han documentado que la cantidad saludable de pulque para obtener sus beneficios, sin sufrir efectos adversos, depende principalmente de la tolerancia individual, el estado de salud, la edad y las circunstancias específicas de la persona.

En este sentido, un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Micrology señala aproximaciones basadas en investigaciones realizadas en comunidades rurales mexicanas:

Consumo moderado tradicional : En estudios poblacionales, como los realizados en el Valle del Mezquital , el consumo habitual en adultos oscilaba entre 0.5 y 2 litros diarios, aunque esta cantidad respondía a condiciones de dieta deficiente y alta actividad física. En ese contexto, 0.5 litros diarios aportaban hasta 24 gramos de etanol, junto con una fracción importante de hierro, vitamina C y otras vitaminas del complejo B.

Para adultos sanos : Para aprovechar sus beneficios probióticos y de micronutrientes sin riesgos asociados al alcohol, la recomendación actual para un adulto sano es no exceder 250 a 400 ml diarios (aproximadamente 1 vaso grande ), similar a la recomendación de consumo moderado de cerveza, ya que el pulque suele contener entre 4% y 7% de alcohol por volumen. Esta cantidad puede variar según la concentración alcohólica del pulque artesanal.

Mujeres embarazadas y lactantes : Aunque algunas comunidades han usado pulque como suplemento nutricional en embarazo y lactancia, la evidencia moderna sugiere evitar el consumo frecuente debido al contenido alcohólico y priorizar fuentes libres de alcohol para micronutrientes.

Efectos adversos : El consumo excesivo puede provocar intoxicación etílica, irritación gastrointestinal, diarrea, alteraciones en la microbiota intestinal y, en el largo plazo, dependencia o problemas hepáticos. En personas no acostumbradas, incluso cantidades pequeñas pueden causar malestares digestivos.

Poblaciones especiales: No se recomienda el consumo de pulque en menores de edad, personas con enfermedades hepáticas o antecedentes de adicción, ni en quienes deban evitar el alcohol por razones médicas.

En resumen, para un adulto sano, un vaso de pulque (250-400 ml) al día permite aprovechar sus beneficios sin riesgo, siempre que forme parte de una dieta equilibrada y no sustituya comidas completas.

El pulque, bebida ancestral mexicana, aporta proteínas, vitaminas del complejo B, vitamina C y minerales clave como calcio, hierro y zinc. (Feria del Hongo y el Pulque/Facebook)

Cuáles son los beneficios a la salud del pulque

El pulque, bebida fermentada tradicional mexicana elaborada a partir del aguamiel del maguey, posee una serie de beneficios a la salud respaldados tanto por la tradición popular como por estudios científicos recientes:

Aporte nutricional : El pulque contiene proteínas, vitaminas del complejo B (como tiamina, riboflavina y niacina), vitamina C, minerales (calcio, hierro y zinc) y aminoácidos. En algunas poblaciones rurales, ha representado una fuente importante de energía y micronutrientes, especialmente hierro y vitamina C.

Propiedades probióticas y prebióticas : Durante su fermentación, el pulque desarrolla bacterias lácticas y levaduras, que pueden contribuir a la salud gastrointestinal al favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal y prevenir infecciones digestivas o episodios de diarrea. Los fructanos presentes en el maguey actúan como prebióticos, estimulando el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino.

Mejora la absorción de minerales : Se ha observado que el consumo regular de pulque, junto con tortillas de maíz, incrementa la biodisponibilidad de hierro y zinc, gracias a la enzima fitasa presente en la bebida.

Reducción de colesterol : Investigaciones han identificado la presencia de enzimas y saponinas en el pulque que pueden contribuir a disminuir los niveles de colesterol en sangre.

Estimulación del sistema inmune : Los probióticos y ciertos compuestos bioactivos presentes en el pulque podrían potenciar las defensas del organismo.

Uso tradicional en la lactancia : En comunidades indígenas, el pulque se ha empleado como galactagogo (para estimular la producción de leche materna) y como suplemento nutricional para mujeres embarazadas y lactantes.

Otros efectos atribuidos: Se le han atribuido propiedades para aliviar la gastritis, esofagitis, ciertas infecciones urinarias y, en usos externos, para tratar heridas. También se menciona su capacidad para inducir sueño y relajar, posiblemente por su bajo contenido alcohólico y la presencia de melatonina.

El pulque contiene bacterias lácticas y levaduras que ofrecen beneficios probióticos y prebioticos para la salud gastrointestinal.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el pulque aporta beneficios, su consumo excesivo no está recomendado debido a su contenido alcohólico. Además, su aporte proteico es menor al que suele atribuírsele en la tradición popular.