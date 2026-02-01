Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo saber la fecha exacta de la asamblea informativa en mi plantel

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

Antes del registro a la Beca Rita Cetina, se llevarán a cabo las asambleas informativas donde se darán a conocer todos los detalles sobre el proceso de inscripción al programa.

La iniciativa social que se puso en marcha durante 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum ahora ampliará su cobertura para que alumnos de primaria puedan incorporarse, pues en su primera fase se concentró en alumnos de secundaria de escuelas públicas.

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Cómo saber la fecha exacta de las asambleas informativas para el registro a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que ya se puede checar la programación completa de las asambleas informativas para el registro a la Beca Rita Cetina a través de los canales oficiales de WhatsApp de cada estado.

Además, la dependencia también señaló que ahí se podrá revisar si la programación cambia o se recorre.

¿Qué sigue después de las asambleas informativas?

Por otra parte, el segundo paso será la solicitud en febrero, los interesados podrán inscribirse de forma directa y gratuita en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx. Y finalmente, cuando esté lista la tarjeta del Bienestar, la coordinación lo hará saber a través de las escuelas o por los canales de WhatsApp de cada estado.

Para cualquier duda o aclaración, se encuentran a disposición los canales oficiales que son las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Julio León, titular de la dependencia.

Documentos para realizar el registro a la beca

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

CURP.

Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.

Grado y grupo escolar.

Edad.

Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

CURP.

Código postal del domicilio.

Credencial para votar (INE) vigente.

Número telefónico de contacto.

Correo electrónico personal en uso.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar

Montos que entregará la beca durante 2026

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

Alumnos de primaria : recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.

Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).

