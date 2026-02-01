México

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo saber la fecha exacta de la asamblea informativa en mi plantel

En estas reuniones se explicará todo sobre el proceso de inscripción al programa

Guardar
La Beca Rita Cetina abrirá
La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

Antes del registro a la Beca Rita Cetina, se llevarán a cabo las asambleas informativas donde se darán a conocer todos los detalles sobre el proceso de inscripción al programa.

La iniciativa social que se puso en marcha durante 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum ahora ampliará su cobertura para que alumnos de primaria puedan incorporarse, pues en su primera fase se concentró en alumnos de secundaria de escuelas públicas.

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

La finalidad de la política es evitar
La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Cómo saber la fecha exacta de las asambleas informativas para el registro a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que ya se puede checar la programación completa de las asambleas informativas para el registro a la Beca Rita Cetina a través de los canales oficiales de WhatsApp de cada estado.

Además, la dependencia también señaló que ahí se podrá revisar si la programación cambia o se recorre.

¿Qué sigue después de las asambleas informativas?

Por otra parte, el segundo paso será la solicitud en febrero, los interesados podrán inscribirse de forma directa y gratuita en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx. Y finalmente, cuando esté lista la tarjeta del Bienestar, la coordinación lo hará saber a través de las escuelas o por los canales de WhatsApp de cada estado.

Para cualquier duda o aclaración, se encuentran a disposición los canales oficiales que son las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Julio León, titular de la dependencia.

Documentos para realizar el registro a la beca

Es indispensable tener a la mano todos los documentos que se solicitan para el registro, tanto de manera digital como física, para los diferentes procesos de la inscripción.

Documentos que se solicitan del estudiante candidato:

  • CURP.
  • Clave de centro de trabajo (CCT) de la escuela pública actual.
  • Grado y grupo escolar.
  • Edad.
  • Dirección completa: calle, números exterior e interior, colonia, municipio o alcaldía, localidad y estado.

Documentos que se solicitan del padre, madre o tutor legal:

  • CURP.
  • Código postal del domicilio.
  • Credencial para votar (INE) vigente.
  • Número telefónico de contacto.
  • Correo electrónico personal en uso.
La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Montos que entregará la beca durante 2026

Las autoridades informaron que los becarios de secundaria recibirán lo mismo que el año pasado, es decir, mil 900 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar durante los 10 meses que dura el ciclo escolar. Por su parte, los niños de primaria obtendrán un solo pago al año que equivaldrá a 2 mil 500 pesos.

  • Alumnos de primaria: recibirán 2 mil 500 pesos pesos en un solo pago.
  • Alumnos de secundaria: recibirán 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional).

<br>

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaAsambleas informativasBecasBecas del BienestarBecas Benito JuárezProgramas socialesProgramas del BienestarRegistrosFebrero 2026mexico-noticias

Más Noticias

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

En medio de diversos rumores sobre quién sería el próximo jugador en salir, el equipo azulcrema hace oficial la partida del atacante

Allan Saint-Maximin se marcha del

Beca Rita Cetina 2026: quiénes recibirán el pago triple en febrero y por qué

Algunos beneficiarios recibirán un depósito de 5 mil 700 pesos

Beca Rita Cetina 2026: quiénes

Se registra sismo en San Marcos, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en San

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: afectaciones viales en Iztacalco debido al concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Las víctimas fueron identificadas como el dueño del establecimiento y un cliente

Ataque armado en un bar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en un bar

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

DEPORTES

Allan Saint-Maximin se marcha del

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

Así arribó Raphael Veiga a CDMX para reportar con América

Histórico capitán con Diablos, Selección Mexicana y Grandes Ligas anuncia su retiro tras 20 años de trayectoria

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo