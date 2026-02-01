Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Foto: SSP Oaxaca

Elementos de la Policía Estatal de Oaxaca fueron atacados a balazos la tarde de este sábado 31 de enero cuando atendían un reporte en la capital del estado.

Los hechos se registraron en la colonia Adolfo López Mateos, cuando los agentes atendían un llamado de auxilio recibido a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) Oaxaca.

Dicho reporte alertó sobre detonaciones de arma de fuego provenientes de un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre, por lo que fueron desplegados de inmediato unidades de la Policía Estatal y Municipal.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal informó que al arribo de las unidades al sitio de la emergencia, fueron agredidos a balazos por parte de un civil que se encontraba al interior del inmueble.

Ante el riesgo, los agentes respondieron a la agresión, lo que les permitió neutralizar al presunto agresor en el lugar de los hechos.

La zona fue asegurada de inmediato para que se llevaran a cabo los trabajos periciales correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el inicio de la investigación ministerial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Un equipo especializado se trasladó al área para coordinar las acciones legales pertinentes tras este ataque armado.

“El Gabinete de Seguridad actúa con firmeza, responsabilidad y apego a la legalidad para preservar el orden y la paz social en la Zona Metropolitana de Oaxaca”, detalló la SSP en un comunicado.

Ataque armado en Palenque de Oaxaca deja dos personas muertas

Un reciente hecho armado se registró en el municipio de Santa María Huazolotitlán, Oaxaca, cuando se desató un ataque armado en un Palenque que dejó como saldo dos personas muertas.

El hecho ocurrió durante la madruga del 11 de enero, cuando los responsables abrieron fuego cuando finalizaba una pelea de gallos, lo que generó pánico entre los asistentes y les permitió huir del sitio sin ser detenidos.

Las víctimas, de acuerdo con reportes locales, son hombres procedentes de la zona de Pinotepa Nacional, aunque sus identidades no fueron confirmadas.

En otro incidente reportado en diciembre se registró al término de un partido de béisbol en Oaxaca, durante una disputa entre jóvenes que culminó en un tiroteo.

De acuerdo con los datos, un menor de entre 17 y 18 años disparó contra cuatro personas, resultando una víctima fatal y tres heridos que fueron trasladados a un hospital.

Al sitio arribaron paramédicos y elementos de emergencia, quienes confirmaron que una de las personas lesionadas ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades acordonaron el área y la Vicefiscalía Regional del Istmo inició diligencias para esclarecer ese ataque y capturar a los implicados.