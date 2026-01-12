México

Ataque armado en Palenque de Oaxaca deja dos personas muertas

Los agresores lograron huir del sitio aprovechando el caos provocado por los disparos

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado en un Palenque en Oaxaca dejó como resultado dos personas muertas. Un grupo de sujetos armados acudieron al lugar cuando terminaba una pela de gallos.

Los hechos sucedieron la madrugada del 11 de diciembre en el municipio de Santa María Huazolotilán, específicamente en la comunidad de José María Morelos.

Información preliminar indica que los responsables accionaron sus armas cuando las personas comenzaban a salir del lugar. Lo anterior generó pánico entre los asistentes.

El caos generado en el sitio fue aprovechado por los atacantes para huir del lugar, por lo que no han sido reportadas personas detenidas. Por su parte, información preliminar señala que las personas asesinadas eran originarias de la zona de Pinotepa Nacional.

Según reportes de la prensa local, las personas atacadas a tiros son hombres, aunque no ha sido revelada su identidad.

Al menos hasta las 8:00 de la noche del 11 de enero la Fiscalía General del Estado (FGEO) no había comunicado algo respecto al caso a través de sus redes sociales.

Partido de beisbol deriva en ataque armado: un muerto y tres heridos

Por su parte, en diciembre pasado mes de diciembre fue registrado otro ataque armado en Oaxaca, el cal dejó una persona muerta y tres más heridas.

(Margarito Pérez/Ilustrativa)
(Margarito Pérez/Ilustrativa)

El ataque ocurrió al concluir un encuentro de béisbol local. Una discusión entre jóvenes escaló hasta que uno de ellos, presuntamente de entre diecisiete y dieciocho años, sacó un arma de fuego y disparó contra cuatro personas.

Al sitio llegaron paramédicos y confirmaron que una de las personas ya no contaba con signos vitales, además de que las otras tres personas fueron llevadas a un hospital para su atención médica.

Las fuerzas de seguridad acordonaron el área del campo de béisbol para preservar la escena, mientras la Vicefiscalía Regional del Istmo desplegó un equipo multidisciplinario encargado de las diligencias ministeriales que buscan esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Atacan a balazos a integrantes de la Banda Jerez

Mientras que en octubre de 2025 integrantes de la Banda Jerez que viajaban en un autobús fueron víctimas de un ataque armado en una carretera de Oaxaca.

Marco Flores y la Banda
Marco Flores y la Banda Jerez fueron atacados a balazos en Oaxaca. (Facebook)

A través de sus redes sociales, el cantante del grupo, Marco Flores, aseguró que el grupo seguirá trabajando.

“A pesar de los hechos suscitados tras la agresión Seguiremos trabajando tomando las medidas necesarias esperando en dios no se vuelva a repetír [sic] este tipo de situaciones”, se pudo leer en esu publicación de Facebook.

Temas Relacionados

OaxacaSanta María Huazolotilánmexico-noticias

Más Noticias

Cómo se encuentran los perros rescatados del Refugio Franciscano y reubicados en un albergue en el Ajusco

Colectivos y organizaciones protectoras de animales han abogado en favor de los canes que fueron sustraídos en Cuajimalpa

Cómo se encuentran los perros

Esto costó el lujoso vestido de novia que lució Odalys Ramírez en su boda con Pato Borghetti

La pareja eligió las playas de Cancún para una ceremonia íntima, donde el diseño de Benito Santos y la entrega de anillos por sus hijos conmovieron a todos los presentes

Esto costó el lujoso vestido

HUNTR/X y BTS inundan el ranking de artistas de K-pop más escuchados del momento en iTunes México

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música surcoreana como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada día

HUNTR/X y BTS inundan el

Autoridades informan fallecimiento del hermano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Antonio Rocha Moya mantuvo una vida privada alejada de cargos público

Autoridades informan fallecimiento del hermano

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1730 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 11 de enero de 2026

Las personas que resulten vencedoras disponen de un periodo de 60 días desde la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1730
MÁS NOTICIAS

NARCO

Omar García Harfuch informó los

Omar García Harfuch informó los resultados en materia de seguridad que el Plan Michoacán ha generado hasta el 8 de enero

Detienen a mexicana en la frontera con más de medio millón de dólares en cocaína

Esto dijo Harfuch sobre de la relación de seguridad entre México y EEUU

Omar García Harfuch habló sobre los recientes videos de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya en Michoacán

Dos detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: el RP del edil y un taxista

ENTRETENIMIENTO

Esto costó el lujoso vestido

Esto costó el lujoso vestido de novia que lució Odalys Ramírez en su boda con Pato Borghetti

HUNTR/X y BTS inundan el ranking de artistas de K-pop más escuchados del momento en iTunes México

Así lucieron Diego Luna y Marina de Tavira a su paso por la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Lupillo Rivera lanzó presunta indirecta a Belinda en medio de pelea legal: “Trae la red flag tatuada”

Yolanda Andrade aparece junto a Julio César Chávez tras ser diagnosticada con ELA: “Está más cuerda y sana”

DEPORTES

Estadio Azteca avanza en su

Estadio Azteca avanza en su remodelación rumbo a la reapertura: así son las nuevas butacas para el Mundial 2026

Chucky Lozano a Pumas: qué dijo Antonio Sancho sobre el supuesto interés por el delantero para regresarlo a la Liga MX

¿Solo por el Mundial? Berterame asegura que quiere regresar a Argentina luego de jugar con la Selección Mexicana

Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

Semifinales Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde verlas en México