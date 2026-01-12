Ataque armado en Palenque de Oaxaca deja dos personas muertas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado en un Palenque en Oaxaca dejó como resultado dos personas muertas. Un grupo de sujetos armados acudieron al lugar cuando terminaba una pela de gallos.

Los hechos sucedieron la madrugada del 11 de diciembre en el municipio de Santa María Huazolotilán, específicamente en la comunidad de José María Morelos.

Información preliminar indica que los responsables accionaron sus armas cuando las personas comenzaban a salir del lugar. Lo anterior generó pánico entre los asistentes.

El caos generado en el sitio fue aprovechado por los atacantes para huir del lugar, por lo que no han sido reportadas personas detenidas. Por su parte, información preliminar señala que las personas asesinadas eran originarias de la zona de Pinotepa Nacional.

Según reportes de la prensa local, las personas atacadas a tiros son hombres, aunque no ha sido revelada su identidad.

Al menos hasta las 8:00 de la noche del 11 de enero la Fiscalía General del Estado (FGEO) no había comunicado algo respecto al caso a través de sus redes sociales.

Partido de beisbol deriva en ataque armado: un muerto y tres heridos

Por su parte, en diciembre pasado mes de diciembre fue registrado otro ataque armado en Oaxaca, el cal dejó una persona muerta y tres más heridas.

(Margarito Pérez/Ilustrativa)

El ataque ocurrió al concluir un encuentro de béisbol local. Una discusión entre jóvenes escaló hasta que uno de ellos, presuntamente de entre diecisiete y dieciocho años, sacó un arma de fuego y disparó contra cuatro personas.

Al sitio llegaron paramédicos y confirmaron que una de las personas ya no contaba con signos vitales, además de que las otras tres personas fueron llevadas a un hospital para su atención médica.

Las fuerzas de seguridad acordonaron el área del campo de béisbol para preservar la escena, mientras la Vicefiscalía Regional del Istmo desplegó un equipo multidisciplinario encargado de las diligencias ministeriales que buscan esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Atacan a balazos a integrantes de la Banda Jerez

Mientras que en octubre de 2025 integrantes de la Banda Jerez que viajaban en un autobús fueron víctimas de un ataque armado en una carretera de Oaxaca.

Marco Flores y la Banda Jerez fueron atacados a balazos en Oaxaca. (Facebook)

A través de sus redes sociales, el cantante del grupo, Marco Flores, aseguró que el grupo seguirá trabajando.

“A pesar de los hechos suscitados tras la agresión Seguiremos trabajando tomando las medidas necesarias esperando en dios no se vuelva a repetír [sic] este tipo de situaciones”, se pudo leer en esu publicación de Facebook.