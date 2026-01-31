México

Splits CDMX 2026: runners proponen organizarse como las armys de BTS para frenar reventa de carreras previo al Maratón

Corredores decidieron apelar a la fuerza organizativa de un fandom reconocido mundialmente por su eficacia en campañas online

Runners pidieron apoyo a las armys para evitar reventa en carreras (Gemini)

La comunidad runner de la Ciudad de México hizo un llamado inusual al proponer organizarse como las fans de BTS, conocidas como Armys.

Esto, para combatir la reventa de inscripciones en los Adidas Splits CDMX 2026, un serial de carreras preparatorias rumbo al Maratón de la CDMX.

La preocupación se intensificó cuando en redes sociales comenzaron a circular capturas que exhiben la aparente venta irregular de folios y abonos, práctica considerada fraude por los participantes, según destacó el grupo de Facebook Los caza tramposos del maratón.

¿Qué son los Adidas Splits CDMX y cuáles son los precios para 2026?

Los adidas Splits CDMX representan un serial de carreras progresivas que sirven como entrenamiento oficial para quienes buscan participar en el Medio Maratón o el Maratón de la CDMX.

Este año, el calendario contempla cuatro distancias: 9K, 12K, 16K y 30K, con cupo para 8 mil corredores por cada split.

Runners pidieron apoyo a las armys para evitar reventa en carreras (Gemini)

El precio del abono para las cuatro pruebas se fijó de la siguiente manera:

  • 2 mil 360 pesos en preventa y primera fase de venta.
  • 2 mil 720 pesos en la segunda fase.

El costo de los splits individuales fue de:

  • 690 pesos en preventa y primera fase
  • 780 pesos en fase 2

Caos en la venta: caída de la página y quejas por el sistema

Durante la preventa, varios corredores manifestaron en redes sociales tener dificultades para adquirir los abonos o inscripciones individuales.

Otros señalaron que la opción del abono aparecía en la plataforma, pero el sistema no permitía completar la operación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La preventa exclusiva para clientes Banorte se realizó el 28 de enero, seguida de una fase abierta este 31 de enero.

Sin embargo, cuando inició la preventa y, tras las diversas complicaciones que reportaron los corredores, el sitio anunció a las pocas horas que se habían agotado los lugares designados.

Respecto a la venta general llevada a cabo durante la mañana de este sábado, también se hizo soldout en poco tiempo.

Denuncias de reventa: runners buscan apoyo de las armys

El grupo de Facebook Los caza tramposos del maratón difundió el pasado 29 de enero capturas de pantalla donde una usuaria ofrecía folios y abonos para los splits, con precios superiores a los oficiales.

Previo al Maratón de la CDMX 2023, se llevarán a cabo los adidas Splits. Se tratan de carreras espaciadas y en distintos circuitos para entrenarse. (Splits adidas México)

Un anuncio viral decía: “Hola, que tal, ando revendiendo mis 4 carreras para los splits de adidas, por si alguien le interesa, 750 solas o todas juntas, también puedo, mándenme mensaje”.

La indignación se extendió rápidamente y el administrador de dicho sitio colocó:

“Ojalá los runners se organizaran como las armys de BTS para funar a los revendedores de carreras. De sobra se ve que es fraude por el precio”.

Usuarios se quejaron de esta situación (Captura de pantalla/FB)

El comentario fue tomado como una referencia a la reputación de las fans de BTS quienes han exigido ventas transparentes y un alto a la reventa en shows de la banda surcoreana.

Otras reacciones de usuarios ante la reventa de los Splits fueron:

  • Como las armys,saquenle telefono y curp e inscribanla a varias universidades,así como saquenle prestamos en varias apps
  • Por culpa de esa gente luego no alcanzamos inscribirnos
  • Empecemos por no comprar a los revendedores, primer paso

